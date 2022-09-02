Yetişkinler eğlendi, o kazandı! OnlyFans'ın sahibinden 2 yılda 500 milyon dolar gelir

OnlyFans'ın sahibinin elde ettiği gelir dudak uçuklattı! Çoğunlukla bünyesindeki cinsel içeriklerle tanınan OnlyFans, küresel pandemi sırasında platforma akın eden kullanıcılar ve içerik oluşturucular sayesinde kârını 7 kat artırdı. OnlyFans'ın sahibi Leonid Radvinsky ise 2 yılda yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ederek dudak uçuklattı.

ONLYFANS'TAN SAHİBİNE 2021'DE 284 MİLYON DOLAR, BU YIL İSE 233 MİLYON DOLAR...

Financial Times'ın haberine göre, OnlyFans, yıllık raporunda 2021 yılı kasım ayına kadar 433 milyon dolarlık vergi öncesi kâr ilan ettiğini ve bu rakamın bir önceki yıl kazandığından yedi kat daha fazla olduğunu belirtti. Şirket, Radvinsky'nin 2021'de 284 milyon dolar, bu yıl ise 233 milyon dolar ödeme aldığını açıkladı.

Yıllık rapora göre, OnlyFans abone sayısını iki katından fazla artırdı ve içerik oluşturucu sayısını üçte birinden fazla artırdı. Bu bağlı olarak geliri 358 milyon dolardan 932 milyon dolara yükseldi.

Aktarıldığı kadarıyla kullanıcılar 2021'de ise platforma 4,8 milyar dolar harcadı.

ONLYFANS NEDİR?

2016 yılında kurulan Londra merkezli OnlyFans, kullanıcılarına içeriklerini abonelik yoluyla doğrudan takipçilerine satabilmelerine imkan tanıyor. Platform, ayda 5 ila 20 dolar arasında kazanan içerik üreticilerinin gelirlerinden %20'lik bir kesinti yapılıyor. OnlyFans geniş bir içerik yelpazesine ev sahipliği yapsa da, en çok cinsel içeriklerle tanınıyor.

