Yetişkinler için mizah ve korkunun bir arada hissedildiği animasyonlar

Çizgi film yalnızca çocukluğumuzun değil yetişkinlik dönemlerimizin de ayrılmaz bir parçası. Simpsonlar ya da South Park gibi klasiklerin bu derece sevilmesi, Miyazaki’nin animasyonlarının geniş kitlelerce kucaklanması yetişkilerin çizgi film tutkusunu kanıtlar nitelikte. Bugün Adult Swim ya da Netflix gibi internet platformları üzerinden takip ettiğimiz Rick and Morty gibi yeni çizgi dizi klasiklerimiz var. Youtube, Salad Fingers ya da Happy Tree Friends gibi marjinal animasyonları da keşfettiğimiz bir yer oldu. Absürtlük, şiddet, seks, sistem eleştirisi veya distopya unsurlarını bir arada bulunduran bu tür işlerin ayrı bir takipçi kitlesi mevcut. Üstelik estetik olarak da animasyon dünyasında yeni kırılma noktaları yaratıyorlar. Bugün meraklıları için bu türden kısa animasyonlar üreten Lazy Square ve onun çalışmaları var karşımızda.

Lazy Square, reklam filmleri de üretiyor

Rus çizer Lazy Square, YouTube üzerinden tanınmaya başlayan ve YouTube kanalında 50 bini aşkın takipçiye seslenen bir isim. Instagram’da da 30 bini aşkın takipçisi olmuş ve hızla daha fazla insan tarafından keşfedilmekte. Kendisi hakkında, gerçek isminin Alex olması dışında pek fazla bir detay vermemiş. Serious About adlı bir Rus aksesuar markasının yaratıcı ekibinde yer alan Lazy Square, markayı tanıtma amaçlı animasyonlar üretmeye başlamış. Ancak bu reklam serisinde uyguladığı kara mizah ve korku unsurlarından oldukça keyif almış. Dolayısıyla reklam amaçlı başladığı bu seriye, sırf kendisi yapmaktan keyif aldığı için fazladan kişisel filmler de eklemiş. Markanın logosu olan kızgın palyaço ise zamanla filmlerin baş karakterinden biri haline gelmiş. Tüm filmleri tek başına kendisi çiziyor.



