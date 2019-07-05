Mynet Trend

Yetişkinler için mizah ve korkunun bir arada hissedildiği animasyonlar

Content Studio Content Studio
EĞLENCE  | 05.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Lazy Square tarafından reklam filmi olarak hazırlanan kısa animasyonlar, takip etmekten keyif alacağınız bir çizgi dizi keyfi sunuyor aynı zamanda marka işbirlikleri de gerçekleştiren Lazy Square güldüren animasyonlara imzasını atıyor.

Yetişkinler için mizah ve korkunun bir arada hissedildiği animasyonlar

Çizgi film yalnızca çocukluğumuzun değil yetişkinlik dönemlerimizin de ayrılmaz bir parçası. Simpsonlar ya da South Park gibi klasiklerin bu derece sevilmesi, Miyazaki’nin animasyonlarının geniş kitlelerce kucaklanması yetişkilerin çizgi film tutkusunu kanıtlar nitelikte. Bugün Adult Swim ya da Netflix gibi internet platformları üzerinden takip ettiğimiz Rick and Morty gibi yeni çizgi dizi klasiklerimiz var. Youtube, Salad Fingers ya da Happy Tree Friends gibi marjinal animasyonları da keşfettiğimiz bir yer oldu. Absürtlük, şiddet, seks, sistem eleştirisi veya distopya unsurlarını bir arada bulunduran bu tür işlerin ayrı bir takipçi kitlesi mevcut. Üstelik estetik olarak da animasyon dünyasında yeni kırılma noktaları yaratıyorlar. Bugün meraklıları için bu türden kısa animasyonlar üreten Lazy Square ve onun çalışmaları var karşımızda.

Lazy Square, reklam filmleri de üretiyor

Rus çizer Lazy Square, YouTube üzerinden tanınmaya başlayan ve YouTube kanalında 50 bini aşkın takipçiye seslenen bir isim. Instagram’da da 30 bini aşkın takipçisi olmuş ve hızla daha fazla insan tarafından keşfedilmekte. Kendisi hakkında, gerçek isminin Alex olması dışında pek fazla bir detay vermemiş. Serious About adlı bir Rus aksesuar markasının yaratıcı ekibinde yer alan Lazy Square, markayı tanıtma amaçlı animasyonlar üretmeye başlamış. Ancak bu reklam serisinde uyguladığı kara mizah ve korku unsurlarından oldukça keyif almış. Dolayısıyla reklam amaçlı başladığı bu seriye, sırf kendisi yapmaktan keyif aldığı için fazladan kişisel filmler de eklemiş. Markanın logosu olan kızgın palyaço ise zamanla filmlerin baş karakterinden biri haline gelmiş. Tüm filmleri tek başına kendisi çiziyor.


İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Buzağılarını soğuktan korumak için öyle bir yöntem buldular ki!Buzağılarını soğuktan korumak için öyle bir yöntem buldular ki!
Ünlü dergi, yılın amatör modelini belirledi!Ünlü dergi, yılın amatör modelini belirledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lazy square mizah

En Çok Okunan Trend Haberler

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftçiler, buzağılarını soğuktan korumak için öyle şirin yöntem buldular ki!

Buzağılarını soğuktan korumak için öyle bir yöntem buldular ki!

Sports Illustrated yılın amatör modelini belirledi!

Ünlü dergi, yılın amatör modelini belirledi!

Erkekler Instagram’da kadınları taklit ederse ne olur?

Erkekler Instagram’da kadınları taklit ederse ne olur?

Sevimli köpek et yemeği bıraktı, dondurmayı kaptı!

Et yemeği bıraktı, dondurmayı kaptı!

Mahallelerinde halı saha olmayınca çözümü böyle buldular!

Eski halılardan halı saha yaptılar! Yetkililer ise...

Bir milyoner, onunla festivale gidip çadır kuracak birini kiralayacak!

Milyoner, onunla festivale gidip çadır kuracak birini arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.