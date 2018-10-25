HABER

Yetişkinler mum ve müzik eşliğinde masal dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 20:43 | Son Güncelleme

Kırklareli Müze Müdürlüğü'nce düzenlenen ''Bana Masal Anlatma'' etkinliği kapsamında, yetişkinlere masal anlatıldı - Müze Müdürü Şehmus Tekin: - ''Masallara baktığımız zaman bugün ya da dün oluşmuş kültürel olaylar değildir. Binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan, insanları derinden etkileyen, kültürü, sanatı, tarihi ve birçok şeyi etkilemiş olaylardır''

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Müze Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ''Bana Masal Anlatma'' etkinliği kapsamında, yetişkinlere masal anlatıldı.

Müze Müdürü Şehmus Tekin, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, masalların sadece çocuklara değil, yetişkinlere de anlatılması gerektiğini söyledi.

Masalların insanı merak içerisinde bırakan çok güzel kültürel etkinlikler olduğunu ifade eden Tekin, ''Masallara baktığımız zaman bugün ya da dün oluşmuş kültürel olaylar değildir. Binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan, insanları derinden etkileyen, kültürü, sanatı, tarihi ve birçok şeyi etkilemiş olaylardır. Müzeyle nasıl bir bağlantısı var diye düşündüğümüz zaman bugün müzelerde gördüğünüz eserlerin çoğu aslında bir zamanki inanışlar ve dilden dile geçmiş olan efsanelerdir, mitolojilerdir. Bunlar kültürü, sanatı, tapınakları, heykelleri hepsini etkilemiştir. O açıdan sonra derece önemli. Anlamlı bir yerde bu işi yapmak bizi için de bir ilk ve gurur verici." diye konuştu.

Sanat Tarihi Uzmanı Nevin Özdemir de yetişkinler olarak masal gecesinde hep birlikte hayal kurmayı amaçladıklarını kaydetti.

Masallarda teknolojinin yapamadığı olaylar olduğunu aktaran Özdemir, ''Evet bu masalı televizyondan, radyodan bir yerden dinleyebiliriz. Ama 40 kişi aynı mekandasınız, aynı masalı dinliyorsunuz ve beraber hayal kuruyorsunuz. Bunun bir ruhu olmalı, bir yerde ve aynı heyecanı paylaşmalı. Bunlar kıymetli şeylerdir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından müze holünde mumlarla aydınlatılan loş ortamda ve fon müziği eşliğinde masal anlatımcısı Elif Bolu Türker, kendisinin kaleme aldığı "Ateş" masalını anlattı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte yetişkinler, zaman zaman cep telefonlarıyla da görüntüler çekti.

PARTNERSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısıSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sakarya'daDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sakarya'da
Midibüsün tekerinde sıkışan yavru kediyi polis kurtardıMidibüsün tekerinde sıkışan yavru kediyi polis kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkinlik Masal müze

En Çok Okunan Haberler

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

İlginizi Çekebilir

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango 25 Ekim Süper Loto sonucu

Süper Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango 25 Ekim Süper Loto sonucu

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.