Yetişkinler mum ve müzik eşliğinde masal dinledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Müze Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ''Bana Masal Anlatma'' etkinliği kapsamında, yetişkinlere masal anlatıldı.

Müze Müdürü Şehmus Tekin, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, masalların sadece çocuklara değil, yetişkinlere de anlatılması gerektiğini söyledi.

Masalların insanı merak içerisinde bırakan çok güzel kültürel etkinlikler olduğunu ifade eden Tekin, ''Masallara baktığımız zaman bugün ya da dün oluşmuş kültürel olaylar değildir. Binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan, insanları derinden etkileyen, kültürü, sanatı, tarihi ve birçok şeyi etkilemiş olaylardır. Müzeyle nasıl bir bağlantısı var diye düşündüğümüz zaman bugün müzelerde gördüğünüz eserlerin çoğu aslında bir zamanki inanışlar ve dilden dile geçmiş olan efsanelerdir, mitolojilerdir. Bunlar kültürü, sanatı, tapınakları, heykelleri hepsini etkilemiştir. O açıdan sonra derece önemli. Anlamlı bir yerde bu işi yapmak bizi için de bir ilk ve gurur verici." diye konuştu.

Sanat Tarihi Uzmanı Nevin Özdemir de yetişkinler olarak masal gecesinde hep birlikte hayal kurmayı amaçladıklarını kaydetti.