Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nasıl anlaşılır? Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu rahatsızlığı sıklıkla çocuklarda görülen bir durum olarak bilinir. Ancak çocuklarda görülen bu duruma yetişkin insanlarda da rastlanılmaktadır. Yetişkinlerde görülmesi gerek çalışma hayatını gerekse özel hayatını ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir. Her ne kadar çocukluktan itibaren görülebilen bir rahatsızlık olsa da çocukluk döneminde görülmeyip ileri zamanlarda da ortaya çıkabilir. Zamanında teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilir bir durumdur.

Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (kısaca DEHB), nöropsikiyatrik bir rahatsızlık olarak tabir edilmektedir. Kişilerde görülebilen özgüven noksanlığı, bir işe kendini tam verememe, sürekli hareketli olma, kendini yetersiz hissetme gibi durumlar sonucunda ortaya çıkan rahatsızlık, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak tanımlanır. Çocukluk zamanından itibaren gelişebileceği gibi yetişkinlik zamanlarında da ortaya çıkabilen bir durumdur. Bu davranış bozukluğu rahatsızlığında konusunda uzman bir psikiyatri hekimize danışmak ve onun doğrultusunda hareket etmek son derece önemli bir konudur.

Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nasıl anlaşılır?

DEHB rahatsızlığı yaygın olarak küçük yaşlardaki çocuklarda yani okul öncesi dönem çocuklarıyla beraber okula yeni başlayan çocuklarda görülür. Ancak çocuklarda görülen bu rahatsızlık yetişkinlerde ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde küçüklüğünden beri olmasına rağmen büyüyünce daha belirgin bir hale gelir. Bazı bireylerde ise hiçbir belirti ya da çok az belirti vererek uzun seneler devam edebilir.

Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperakvitite bozukluğu rahatsızlığının olup olmadığı anlamanın en basit yolu ortaya çıkan önemli belirtilerdir. Bu belirtilerden yola çıkarak o kişinin DEHB olup olmadığı kolay bir şekilde anlaşılabilir. Dehb belirtileri yetişkinlerde genel olarak şu şekildedir:

Günlük işleri yapmada isteksizlik veya adapte olma sorunu

Çalışma hayatında verilen görevleri yerine getirememe veya bir işi yaparken bırakıp başka bir işe geçme

Verilen yönergeleri uygulamada zorluk çekme

Verilen görevleri planlamada ve tamamlamada sıkıntı yaşama

Bir kişi konuşurken onu dinlememe ve sürekli dikkatin dağılması

Araba kullanırken dikkatsizlik sonucu sık sık kaza yapma

İşe veya herhangi bir yere giderken devamlı geç kalma durumu

Evlilik veya aile ilişkilerinde problemlerin çıkması

Bir görev verildiğinde sürekli olarak o görevi erteleme

Bir görev yapacağını zaman o görevi sıklıkla unutma

Psikolojiyi ciddi yönde etkileyen depresyon, stres gibi durumlarla başa çıkamama

Kendine güvenini kaybetme

Öfkelendiğinde kontrolü kaybetme gibi belirtiler, yetişkin kişilerde DEHB rahatsızlığının olduğuna işaret edebilir.

Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bazı yetişkin kişilerin hayatlarını ciddi şekilde olumsuz etkilerken bazıları ise çok fazla etkileyebilir. Bu durum tamamen kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Yetişkin bireylerde DEHB tanısı konduğu takdirde bazı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin alanında uzmanlaşmış bir hekim tarafından uygulanması ve tedavi planının oluşturulması son derece önemlidir.

Yetişkinlerde DEHB ilaçları tedavi için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. İlaçların yanı sıra terapi gibi seçenekler de sunulmaktadır. Bu davranış bozukluğunu net olarak ortaya çıkan bir test yoktur. Ancak yetişkinlerde dikkat eksikliği testi uygulanabilmektedir. Genel olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavi planı aşağıda yer alan tedavi seçeneklerini kapsamaktadır:

Medikal ilaç kullanımı

Bilişsel davranışçı terapi

Psikoterapi





