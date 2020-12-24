Yetişkinlerde ortodontik tedavi mümkün mü?

Geçmişte ekonomik durumları, tedavinin varlığından haberdar olunmaması, cesaret edememe yada yaşam koşulları gereği ortodontik tedavi alamamış kişiler olabiliyor. Ya da çocuklukta, ergenlikte tedaviye başlayıp çeşitli nedenlerle yarım bırakanlar olabiliyor. Gelişimini tamamlamış olduğu için müdahale edilemeyen alanlara artık müdahale edebiliyoruz. Bugün için artık ortodontik tedavide yaş sınırı yok.

Yetişkinlerde ortodontik tedaviye başlamadaki tek kıstas diş ve kemik dokularının sağlıklı olmasıdır. Diş etleri sağlıklı ise, diş ve diş eti kayıpları, diş eti çekilmelerinin varlığı, diş ve çene yapısının uygunluğuna bakmak için muayene yapıyoruz. Muayene sonucuna göre en uygun yöntemi belirleyerek tedaviye başlıyoruz.

İnsan yaşı kaç olursa olsun sağlıklı ve estetik gülüşe sahip olmak, rahatlıkla konuşmak ve gülümsemek ister. Bu en doğal ihtiyacımız. İlerleyen yaş, tedaviye başlamak için engel değil. Teknolojinin bugün geldiği nokta sayesinde her yaşta ortodontik tedavi uygulanabiliyor.

Geçmişte ekonomik durumları, tedavinin varlığından haberdar olunmaması, cesaret edememe yada yaşam koşulları gereği ortodontik tedavi alamamış kişiler olabiliyor. Ya da çocuklukta, ergenlikte tedaviye başlayıp çeşitli nedenlerle yarım bırakanlar olabiliyor. Gelişimini tamamlamış olduğu için müdahale edilemeyen alanlara artık müdahale edebiliyoruz. Bugün için artık ortodontik tedavide yaş sınırı yok.