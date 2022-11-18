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Yetişkinlere yönelik içerikleriyle popüler! OnlyFans'ta yeni dönem başlıyor

18.11.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en popüler uygulamalarından biri olan OnlyFans'ta yeni bir dönem başlıyor. Çıkan haberlerde, yetişkinlere yönelik cinsel içeriklerle adı sıkça anılan OnlyFans'ta alışveriş özelliğinin başlayacağı bildirildi. Aktarılan bilgilere göre, sunulan ürünler arasında birçok ürün yer alacak. Bu, OnlyFans hesabı olan ünlüler, OnlyFans yıldızları ve OnlyFans'taki en iyi içerik oluşturucular için yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Yetişkinlere yönelik içerikleriyle popüler! OnlyFans'ta yeni dönem başlıyor

Son dönemin en popüler platformlarından biri OnlyFans. Öyle ki OnlyFans'ı daha önce duymamış birçok internet kullanıcısı bile "OnlyFans nedir, nasıl kullanılır?" diye araştırmaya başladı. OnlyFans hesabı açmak isteyenler de yok değil. OnlyFans, aslında kullanıcıların özgün içeriklerini satabileceği veya satın alabileceği abonelik tabanlı bir sosyal medya platformu. Ancak daha çok yetişkinlere yönelik içeriklerle ve cinsel içeriklerle adı anılıyor. Şimdi ise OnlyFans platformunda yeni bir dönemi başlatıyor gibi görünüyor.

ONLYFANS'TA YENİ DÖNEM! SATIN ALINABİLECEK

Insider'ın haberine göre, OnlyFans, içerik oluşturucuların giyim ve çıkartma gibi özel markalı ürünleri satmaya başlayabilecekleri online mağazalar açıyor. Böylece OnlyFans kullanıcıları yakında favori içerik oluşturucularından kişiselleştirilmiş ürünler satın almaya başlayabilecek.

onlyfans

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İçerik oluşturucular, Spring Store aracılığıyla hayranları için su şişeleri, çıkartmalar, bulmacalar ve giysiler gibi özel ürünler tasarlayıp satabilecek. OnlyFans blogunda, Spring'in ürünlerin paketlenmesi, depolanması ve nakliyesi ile ilgileneceğini belirtti.

Blog gönderisine göre OnlyFans'ın içerik oluşturucuları, kendi ürettikleri ürünleri de mağazaya ekleyebilecek. İçerik oluşturucular, mağazalarını OnlyFans profillerinde gösterebilecekleri bir bağlantı da alabilecekler.

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