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Yetişkinlerin yüzde 90’ından fazlası aşılandı! Hayat normale döndü

01.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Afrika ve Avrupa'nın Akdeniz'e açılan kapısı olan Cebelitarık, yetişkin nüfusunun yüzde 90’ınından fazlasını aşılayarak normal hayata döndü. Bu kapsamda, sokaklarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı, kafe ve restoranların tam kapasiteyle çalışmasına izin verildi. Hayatın büyük ölçüde normale döndüğü Cebelitarık şimdiden turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.

Yetişkinlerin yüzde 90’ından fazlası aşılandı! Hayat normale döndü

Kuzey Afrika ve Avrupa'nın Akdeniz'e açılan kapısı olan ve bir İngiliz Denizaşırı Bölgesi olan Cebelitarık, yetişkin nüfusunun çoğunu aşılayan dünyadaki ilk yerlerden biri haline geldi. Yetişkin nüfusunun 90’ından fazlasını Pfizer/BioNtech aşısıyla aşılayan Cebelitarık, dünyanın büyük bir kısmı yenilenen kısıtlamalarla ve artan vakalarla mücadale ederken büyük ölçüde normal hayata döndü.

MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

İnsanların maske takmaları konusunda uyaran sokaklardaki tabelalar kaldırılırken, işyerlerinin gece 2'ye kadar açık kalmasına izin verildi.

KAYBEDİLEN ZAMAN TELAFİ EDİLİYOR

Ardından, kafeler, barlar ve restoranlar yeniden insanlarla doldu ve şüphesiz herkes kaybedilen zamanı telafi ediyor.

Şimdi, gençler turistik alanlarda arkadaş gruplarıyla kahve eşliğinde yeniden bir araya geliyor, çeşitli restoranlarda doğum günü partileri yapılıyor vee Taçlı Aziz Mary Katedrali'nde ayinler düzenleniyor.

Cebelitarık’ın merkezindeki Timeout adlı kafeyi ve The Bake and Takeisiimli fırınını işleten Iain Ballantine, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana turizm sektöründe yaşanan canlılıktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Üç ay süren kısıtlama dönemi oldukça stresliydi. Ancak, şimdi insanlar dünyanın herhangi bir yerinden daha güvende olduğumuzu düşündükleri için yavaş yavaş tekrar ortaya çıkmaya başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ülkenin Sağlık Bakanı Samantha Sacramento tarafından "Operasyon Özgürlüğü" olarak adlandırılan Cebelitarık'ın normalleşmeye giden yolculuğu Mart ayının başında başladı. Geçen hafta sonu, devlat daireleri, toplu taşıma araçları ve mağazalar dışında maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

İKİNCİ DOZ UYGULAMASI ÖNMÜZDEKİ GÜNLERDE SONA ERECEK

Bununla birlikte, 33 bin nüfuslu Cebelitarık’ta yaşayan yetişkinlerin yüzde 90’ından fazlası ilk doz aşısını oldu,ve önümüzdeki günlerde aşı olmayı reddeden yüzde 3’lük bir kesim hariç ikinci doz aşı uygulamasının sona ermesi bekleniyor. Şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle 4 bin 274 vaka ve 94 ölüm kaydeden 34 bin nüfuslu bölgede kısa süre içinde pandeminin sona ermesi umut ediliyor.

"CEBELİTARIK HALKINA MİNNETTARIM"

Diğer taraftan, Cebelitarık vatandaşı olmayanlar ve temel sektörlerde çalışan işçiler de Cebelitarık'ın aşılama programına dahil edildi. İspanya’da sağlık çalışanı olan ve Cebelitarık’ı ziyaret eden Clara Luise Manzano, bu kadar kısa sürede aşı oldukları için bölge halkına minnettar olduğunu ifade ederek, "Her iki yer arasında büyük bir karşıtlık görüyorum. Şimdi, İspanya'dan maskemle geliyorum ve Cebelitarık'a geldiğimde onu çıkarıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

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