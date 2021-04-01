Yetişkinlerin yüzde 90’ından fazlası aşılandı! Hayat normale döndü

Kuzey Afrika ve Avrupa'nın Akdeniz'e açılan kapısı olan ve bir İngiliz Denizaşırı Bölgesi olan Cebelitarık, yetişkin nüfusunun çoğunu aşılayan dünyadaki ilk yerlerden biri haline geldi. Yetişkin nüfusunun 90’ından fazlasını Pfizer/BioNtech aşısıyla aşılayan Cebelitarık, dünyanın büyük bir kısmı yenilenen kısıtlamalarla ve artan vakalarla mücadale ederken büyük ölçüde normal hayata döndü.

MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

İnsanların maske takmaları konusunda uyaran sokaklardaki tabelalar kaldırılırken, işyerlerinin gece 2'ye kadar açık kalmasına izin verildi.

KAYBEDİLEN ZAMAN TELAFİ EDİLİYOR

Ardından, kafeler, barlar ve restoranlar yeniden insanlarla doldu ve şüphesiz herkes kaybedilen zamanı telafi ediyor.

Şimdi, gençler turistik alanlarda arkadaş gruplarıyla kahve eşliğinde yeniden bir araya geliyor, çeşitli restoranlarda doğum günü partileri yapılıyor vee Taçlı Aziz Mary Katedrali'nde ayinler düzenleniyor.

Cebelitarık’ın merkezindeki Timeout adlı kafeyi ve The Bake and Takeisiimli fırınını işleten Iain Ballantine, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana turizm sektöründe yaşanan canlılıktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Üç ay süren kısıtlama dönemi oldukça stresliydi. Ancak, şimdi insanlar dünyanın herhangi bir yerinden daha güvende olduğumuzu düşündükleri için yavaş yavaş tekrar ortaya çıkmaya başlıyorlar" ifadelerini kullandı.