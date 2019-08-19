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Yetişkinlikte sağlıklı kalp yaşlılıkta bunama riskini azaltıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

Yetişkinlikte sağlıklı kalp yaşlılıkta bunama riskini azaltıyor

Bilim insanları, yetişkinlikte sağlıklı kalbin, yaşlılıkta bunama gibi hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ortaya koydu.

Psychcentral sitesinin haberine göre, yetişkinlerde kalp sağlığının önemine odaklanan çalışmada, 50 yaşındaki yaklaşık 8 bin İngiliz kadın ve erkeğin sosyal, davranışsal ve biyolojik faktörlere bağlı olarak uzun dönemli kalp sağlığı verileri incelendi.

Amerikan Kalp Derneğinin kalp sağlığı hakkında bilgi veren ölçütlerinin uygulandığı araştırmanın bulguları, kalp sağlığı kötü bireylerde zihinsel becerilerin zayıflamasıyla ortaya çıkan bunamaya yakalanma oranının, kalpleri daha sağlıklı kişilerden 2 kattan fazla olduğunu gösterdi.

Araştırmada 25 yıl içinde katılımcıların 347'sinde bunama görüldü.

Çalışmada, 50 yaşındaki bireylerin kalp sağlığını olumlu yönde etkileyecek en ufak bir iyileşmenin dahi bunama riskini önemli ölçüde etkilediğinin altı çizilirken, uzmanlar konu üzerine daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Araştırmanın ayrıntıları "The BMJ" dergisinde yayınlandı.

Dünyada yaklaşık 50 milyon kişi alzaymır, bunama, parkinson gibi dejeneratif hastalıklara sahipken, 2050'ye kadar bu sayının 135 milyona yükseleceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
demans kalp sağlığı

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