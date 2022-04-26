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Yetişmesini zor bekliyorlar! Kilosu bin TL ama yok satıyor! Onlarca hastalığa şifa

26.04.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal tedavi yöntemlerinde öne çıkan bazı nadir bitkiler özelliklerini bilenler tarafından sabırsızlıkla bekliyor. Bunlardan biri de yetişmesi yaklaşık bir ay süren ve Batman'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen nadide bir bitki. Kilosu bin TL’yi gören bu nadide bitki bağışıklık sistemini güçlendiriyor, böbrekleri temizliyor, idrar ve balgam söktürücü özelliğe sahip. Özellikle kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak da tüketiliyor.

Yetişmesini zor bekliyorlar! Kilosu bin TL ama yok satıyor! Onlarca hastalığa şifa

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilosu bin liradan adeta yok satıyor. Sason ilçesinde 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser Dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu.

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"ÇOK ŞİFALI BİR BİTKİDİR"

Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, bölgede azalması nedeniyle bu yıl bir kilogramı bin liradan alıcı buluyor. Zuzbak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Fersende Bilmez, "Her dilde Zuzubak olarak bilinir.

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Yüksek kesimlerde, taşlı alanlarda yetişiyor. Her yerde yetişmez. Bir kilosu bin lira civarındadır. Sason’da en yüksek dağlarda bulunur. Çok güzel bir kokusu var. Yemeğe katılınca yemeğin kokusu da çok güzel oluyor. Yetişme süresi yaklaşık bir aydır. Bir ay içerisinde olup bitiyor. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Çok şifalı bir bitkidir" dedi. (İHA)


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