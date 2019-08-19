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'Yetişmez' denilen Sivas'ta, 150 ton karpuz hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 22:31 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonrası yaklaşık 150 ton karpuz, tüketiciye ulaştırılacak.

Sebze ve meyve firması sahibi Mehmet Dalkürek, kente 5 kilometre uzaklıkta bulunan tarlasına 7 bin 500 elma fidesi dikti. Dalkılıç, elmaların altı boş kalmasın, diye karpuz tohumu ekme kararı aldı. Dalkılıç, deneme amaçlı 50 dönümlük araziye karpuz tohumu ekti. Karpuzlar, 72 gün sonra yetişmeye başladı. 10- 12 kilo ağırlığa ulaşan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Vali Salih Ayhan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, yaklaşık 150 ton kapuz hasadı yapılan tarlayı inceleyerek, işletme sahibi Mehmet Dalkürek'i tebrik etti.

'YETİŞMEZ, DİYORLARDI AMA BAŞARDIK'

Karpuz tohumu ekerek, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten işletme sahibi Mehmet Dalkürek, "Karpuzu Sivas'ta üretme kararı aldık. Bu sene karpuz, seneye de elma alacağız. 7 bin 500 elma fidesi diktik ve bunun altı boş kalmasın, diye karpuz ektik. Şükürler olsun, 150 ton mahsul aldık. Harika bir karpuz. Diğer yerlerin karpuzlarının içi geçik çıkıyor. Sivas'ın hava şartlarından dolayı biraz iklimi sert olduğu için karpuzlar kütür kütür ve daha lezzetli oldu. Alanların bir daha tercih edeceğine eminiz. Bugün 40 ton kadar hasat yaptık. Hedefimiz 150 tonun üzerine çıkmak. Karpuzlar yaklaşık 12 kilo civarında geliyor. Emeğimizin karşılığını aldık. 'Sivas'ta yetişmez' diyorlardı ama biz başardık. 72 günde karpuzlarımız yetişti. Kendi manav ve marketlerimizde kilosunu 1 liradan satıyoruz. Şu andaki karpuzlarımızın Adana'dan daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Mevsim olarak şu anda Adana'da karpuz bulamazsınız ama Sivas'ta bu mevsimde çıtır çıtır karpuz yemek mümkün. Seneye başka bir tarlada yine karpuz yetiştirme kararı aldık" dedi.

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