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Yetiştirdiği 49 kilo karpuzla birincilik ödülünü aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 20:15 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Diyarbakır Karpuz ve Kültür Festivali etkinliğinde, yapılan karpuz yarışmasında 49 kilo 100 gramlık karpuzuyla üretici Adil Aydın birincilik ödülünü aldı.

Yetiştirdiği 49 kilo karpuzla birincilik ödülünü aldı

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Diyarbakır Karpuz ve Kültür Festivali etkinliğinde, yapılan karpuz yarışmasında 49 kilo 100 gramlık karpuzuyla üretici Adil Aydın birincilik ödülünü aldı.
Diyarbakır Valiliği'nce bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Diyarbakır Karpuz ve Kültür Festivali başladı. Diyarbakır karpuzunu tanıtmak amacıyla yapılan festivalin açılış programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda davetli katıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Kürtçe müzik dinletisiyle başlayan programda, karpuz yarışması düzenlendi. 49 kilo 100 gramlık karpuzuyla üretici Adil Aydın, yarımada birinci seçilirken, 47 kilo 800 gramlık karpuzuyla Hamit Atlı 2'inci, 44 kilo 400 gramlık karpuzuyla Mehmet Atlı ise 3'üncü oldu.
Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, festivalli düzenlemedeki amaçlarının Diyarbakır kültürünü tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Bu çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Vali Güzeloğlu, "Dünyada sadece Diyarbakır'da yetişen ve ünü Diyarbakır'ı aşarak dünyalara ulaşan karpuz, şüphesiz kentin birçok güzel yanı gibi gerçekten de tanıtılmaya tadılmaya değer bir değer var. Bizler bugün 9'uncu kez tanıtımda bu güzellikle ve lezzetle bir aradayız. Burada amacımız 10 bin yıllık bir insanlık tarihine şahitlik eden Diyarbakır'ı tüm boyutları ve değerleriyle önce ülkemize sonra dünyaya tanıtmak. Diyarbakır kendisi bir dünya markasıdır. Diyarbakır medeniyet ve insanlık gelişiminin canlı tanığı ve bu nu sunan bir tarih hazinesidir. Herkes için görülmesi, gezilmesi ve bilinmesi gereken bir çekim merkezidir. Diyarbakır'daki 2,5 yıllık valiliğim dönemimde bütün bu değerlerin uluslararası bir marka değerine dönüşmesi için başta tanıtım, sonra bu değerlerin korunması ve yaşatılması ve geleceğe aktarılması konusunda çok önemli kazanımlar ve çalışmalar gerçekleştirdik. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Diyarbakır'ı dünya ile buluşturacağız" diye konuştu.

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Yetiştirdiği 49 kilo karpuzla birincilik ödülünü aldıYetiştirdiği 49 kilo karpuzla birincilik ödülünü aldıYetiştirdiği 49 kilo karpuzla birincilik ödülünü aldıYetiştirdiği 49 kilo karpuzla birincilik ödülünü aldı

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