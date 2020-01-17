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  4. Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda

Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 84,8 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Ödemeler, bugün hesaplara yatacak.
Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili şu açıklamada bulundu:
“Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, bin 253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödeme yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak.”

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