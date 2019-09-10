HABER

Yetiştirme yurdunda kız çocuğu, erkek çocuğunu dövüp merdivenden sürükledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

Antalya'da, yetiştirme yurdunda kalan kız çocuğu A.N.E.

Antalya'da, yetiştirme yurdunda kalan kız çocuğu A.N.E. (15), aynı yurtta kalan erkek çocuğu D.V.P.'yi (6) dövüp, merdivenlerden sürükledikten sonra başını duvara vurarak, ağır yaraladı. Gözaltına alınan A.N.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. D.V.P. ise hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Olay, pazar günü, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan kız çocuğu A.N.E., bilinmeyen nedenle diğer çocukların yanında, erkek çocuğu D.V.P.'yi dövmeye başladı. Çocuğu bulunduğu 2'nci katın merdivenlerinden zemin kata kadar sürükleyen A.N.E., başını da duvara vurdu. Bu sırada yurt görevlileri, erkek çocuğunu A.N.E.'nin elinden kurtardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.V.P., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan D.V.P.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan A.N.E. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PARTNER'Bebeleri pistten alalım''Bebeleri pistten alalım'
HDP’liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında gerginlikHDP’liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında gerginlik
Minik Aysima için kampanya başlatıldıMinik Aysima için kampanya başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Polis alarma geçti! Drone kaldırıldı, her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına yapılan itiraz reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.