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Yetiştirme yurdundaki dayak olayına idari soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'daki yetiştirme yurdunda, A.N.E.'nin (15), D.V.P.'yi (6) dövüp, merdivenlerden sürükledikten sonra başını zemine vurarak, ağır yaralamasına ilişkin, yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'daki yetiştirme yurdunda, A.N.E.'nin (15), D.V.P.'yi (6) dövüp, merdivenlerden sürükledikten sonra başını zemine vurarak, ağır yaralamasına ilişkin, yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu'nda kalan kız çocuğu A.N.E., 8 Eylül Pazar günü tuvalete götürdüğü kız çocuğu D.V.P.'nin boğazını sıkarak, başını defalarca beton zemine vurdu. Bayılan çocuğu bulunduğu 2'nci katın merdivenlerinden zemin kata kadar sürükleyen A.N.E., yurt müdürünün odasının kapısına bıraktı. Durumu fark eden yurt görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.V.P., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Gözaltına alınan A.N.E. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İFADESİNDE OLAYI ANLATTI
Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzleme Merkezi Bürosu'nda ifade veren A.N.E., tuvalette bulundukları sırada sebepsiz yere D.V.P.'nin boğazını sıktığını, kafasını 20 kere zemine vurduğunu, bayılınca da elinden tutup, çekiştirerek, 2'nci kattan merdivenlerden sürükleyerek, müdürün kapısının önüne bıraktığını söyledi. D.V.P.'yi öldürmek istediğini ve bunun nedeni olmadığını da belirten A.N.E., yaptığımdan da pişman olmadığını kaydetti.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin adli soruşturma başlatırken, Antalya Valiliği de idari soruşturma başlattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce görevlendirilen müfettiş, yurt çalışanlarının ifadesine başvurdu. Soruşturma kapsamında yurttaki güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.
NORMAL SERVİSE ALINDI
Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren D.V.P. yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı. D.V.P.'nin bilincinin açık olduğu bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi.

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