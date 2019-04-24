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Yetiştirme yurdundan dünyaevine

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 21:34 | Son Güncelleme

Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yetişen iki genç, hayırseverlerin de katkısıyla düzenlenen törenle evlendi

Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yetişen Ertuğrul Karagül (24) ve Kader Yalçi (24) düzenlenen törenle dünya evine girdi.

İl Müdürlüğü'nün girişimleri ve hayırsever vatandaşların destekleriyle Karagül ile Yalçi çifti için ev tutuldu, düğün için gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Kent merkezinde bir düğün salonunda düzenlenen ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Vali Yunus Sezer ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan yaptı.

Nikahın ardından evlilik cüzdanını Kader Yalçi'ye veren Vali Sezer, düğüne katılanların mutluluğunun gözlerine yansıdığını kaydetti.

Sezer, "Buraya katılanlar sanki kendi oğlunu, kızını evlendiriyormuşçasına heyecan içerisindeler. İki kardeşime de Allah'tan hayırlı ve güzel bir evlilik diliyorum. İnşallah ömür boyu mutlu olurlar. Evliliklerin de mevsimler gibi yazı, kışı, baharı var. Bunu bilerek ve birbirinize destek olarak hayatın bütün güçlüklerini aşın. Ayrıca bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Damat Ertuğrul Karagül de "Bu güzel günde yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Düğüne, Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Uğurlu ve çok sayıda davetli katıldı.

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