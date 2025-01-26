Yetki tartışması sürüyor! Bolu İl Özel İdaresi'nden Turizm Bakanı Ersoy'a yanıt: 'Denetimin kimde olduğu belli'

Kartalkaya'da yaşanan facianı ardından 78 kişi hayatını kaybetti. Bu facianın sorumluluğunu üstlenme konusunda ise tüm kurumlar ise günlerdir birbirini suçluyor. Yetki tartışması devam ederken Ahmet Hakan'ın canlı yayın konuğu olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları gündem olmuştu.

Ersoy, otelin denetim yetkisine ilişkin "Ruhsat ve iskan yetkisi İl Özel İdare'de. Alanın genelinden de İl Özel İdare yetkili, Turizm Bakanlığı yetkili değil. İş yeri açma çalışma ruhsatının yenilenmiş olması, benim için itfaiye raporunun da yenilenmiş olduğu diğer raporların yenilenmiş olması anlamına geliyor." demişti.

TOPU TURİZM BAKANLIĞI'NA ATTI!

Now Haber'den Alican Uludağ'ın sorularını yanıtlayan, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli topu Turizm Bakanlığı'na attı. Köstereli, "İl Özel İdaresi'nin denetim gibi bir görevi yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli. Yönetmelikte her şey var. 2015'teki ruhsat yalnızca adres değişikliği içindi. Adres değişikliğinde yeni belge istenmez. Belge üstündeki adres değiştirilir" dedi.