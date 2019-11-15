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'Yetkili servisiz' diyerek beyaz eşya çalan şüphelilere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kendilerine yetkili servis gibi tanıtıp, tamire götüreceklerini söyleyerek aldıkları beyaz eşya ve televizyonları çalan  çete üyesi 30 kişi gözaltına alındı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN-Ersan SAN/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da kendilerine yetkili servis gibi tanıtıp, tamire götüreceklerini söyleyerek aldıkları beyaz eşya ve televizyonları çalan çete üyesi 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 6 adet sahte beyaz eşya servis aracıyla birlikte şüphelilerin çaldıkları eşyaları sakladıkları iki depoya yapılan baskında yüzlerce beyaz eşya ele geçirildi.

POLİS ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
İstanbul'da bazı kişilerin beyaz eşyalarını tamir ettirmeye çalışırken çalındığı yönündeki şikayetleri üzerine polis soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

YÜZLERCE ÇALINTI BEYAZ EŞYA VE TELEVİZYON ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda organize bir şekilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin depo olarak kullandıkları adreslere yapılan aramalarda yüzlerce çalıntı beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde bilinen televizyon ve beyaz eşya markalarının armalarını yapıştırdıkları 6 otomobile el kondu.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonun ardından dolandırıcılık çetesinin izlediği yöntemde ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin 444'lü numaralar alarak kendilerini yetkili servis olarak tanıttıkları, internet üzerinden arama motorlarında ilk sırada kendilerinin çıkmasını sağladıkları öğrenildi. Kendilerini arızalanan makineleri için arayanların evlerine servis araçlarıyla giden şüphelilerin, "Makineniz burada olmaz. Servise götüreceğiz." diyerek beyaz eşyayı yanlarına alarak ortadan kayboldukları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda mağdurların makinesinin eski olması durumunda "Ana kart değişecek." "Motoru değişecek." gibi bahanelerle para alarak oradan ayrıldıkları belirlendi.

ÇETE LİDERLERİ KOD ADI KULLANIYORMUŞ
Dolandırıcılık şebekesinin liderliğini "Arap" kod adlı Devran T. ile "Halo" kod adlı Ali R.S.'nin yaptığı öğrenildi. İki şüphelinin de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda polise geliş kayıtlarının olduğu öğrenildi.

ELE GEÇEN BEYAZ EŞYALAR SAHİPLERİNE GERİ VERİLECEK
Şüphelilere ait iki ayrı depoda yüzlerce çalıntı beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi. Bahçelievler, Genç Osman sokak üzerinde bulunan depoda bulunan eşyaların sayımının devam ettiği, seri numaralarının tespitinin ardından sahiplerine teslim edilmeye başlayacağı öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

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