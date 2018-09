ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar Boyacılar, teknolojinin gelişmesiyle kullanım alanı giderek artan pillerin çevreye zarar vermeden toplanması konusunda yetkili servislere duyarlılık çağrısı yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca atık pillerin toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi konusunda yetkilendirilen TAP'ın genel sekreteri olan Boyacılar, bir etkinliğe katılmak için geldiği Eskişehir'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık pilin sadece "kalem pil" olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, teknolojinin gelişmesiyle kullanılan pilin çeşitliliğinde artış meydana geldiğini vurguladı.

Pillerin boyutlarının mercimek tanesinden masa büyüklüğüne kadar çeşitlendiğini anlatan Boyacılar, şöyle konuştu:

"Oyuncakların içinde her çeşit pil var. Cep telefonundan tablete, dizüstü bilgisayardan klima kumandasına kadar her yerde pil bulunuyor. Son dönemde gündemde olan elektrikli ve hibrit araçlardaki piller de geri dönüştürülebilir atıklar arasında yer alıyor. Tekstil sektöründeki ışıklı ayakkabılarda pil bulunuyor. Şarjlı matkaplar, tornavidalarda bile pil var. Hayatımızın her noktasında pil yer alıyor. Söz konusu nesnelerden çıkan pilleri de doğru bir şekilde ilgili yerlere vermemiz gerekiyor. Verdiğimiz eğitimlerde pilin kullanım yerlerine dikkati çekiyoruz. Kalem pili rahatlıkla görebiliyoruz ancak diğer piller cihaz içinde olduğundan fark edilemiyor."