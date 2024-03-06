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  4. Yetkililer doğruladı: Yunan Başbakan Miçotakis'in konvoyunun yakınlarında patlama!

Yetkililer doğruladı: Yunan Başbakan Miçotakis'in konvoyunun yakınlarında patlama!

06.03.2024 17:07
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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Ukrayna'nın Odessa kentindeki konvoyunun 150 metre yakınında patlama meydana geldi. Yunan yetkililer durumu doğrulayarak heyetin durumunun iyi olduğunu aktardı.

Yetkililer doğruladı: Yunan Başbakan Miçotakis'in konvoyunun yakınlarında patlama!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna'ya ziyarette bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Karadeniz kıyısında yer alan liman şehri Odessa'ya gelen Miçotakis'in heyetinin yakınında patlama meydana geldi.

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YUNAN YETKİLİLER OLAYI DOĞRULADI

Proto Thema gazetesine konuşan Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou da olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin iyi olduğunu belirtti. Odessa’da hava saldırısı alarmı verildiği, patlamanın Rusya’nın Odessa’ya yönelik füze saldırısından kaynaklandığı iddia edildi. Patlamaya dair Ukrayna’dan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Yunanistan miçotakis
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