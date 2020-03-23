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  4. Yetkililer 'evde kal' uyarısı yaptı, gelin ve damat sahilde halay çekti

Yetkililer 'evde kal' uyarısı yaptı, gelin ve damat sahilde halay çekti

İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2020 09:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle “evde kal” uyarılarına rağmen Zeytinburnu sahile gelen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte halay çekti. Gelin ve damadı gören vatandaşlar ise şaşkınlıkla izledi.

Tüm dünyada ve Türkiye'de koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam edilirken, yetkililer vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması ve evde kalınması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara rağmen havanın güzel olmasını fırsat bilen kimi vatandaşlar sahillere akın edip piknik yaparken, bazıları ise sahilde arkadaşlarıyla toplanıp sohbet ediyor.

UYARILARI DİNLEMEYİP SAHİLDE HALAY ÇEKTİLER

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde ise "evde kal" uyarılarına rağmen Zeytinburnu sahile gelen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte otomobilden yüksek sesle müzik açıp halay çekti. Sahilde halay çeken gelinle damadı gören vatandaşlar şaşkın bakışlarla izledi.

(İHA)

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halay koronavirüs Zeytinburnu sahili

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