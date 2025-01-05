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Yetkililer "Son 10 yılın en şiddetli kar yağışı" diyerek duyurdu! Olağan üstü hal ilan edildi... 62 milyon kişi etkilenecek

05.01.2025 10:28
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ABD'nin bugünden itibaren yaklaşık 62 milyon kişiyi etkileyecek yoğun kar, tehlikeli buz, yağmur ve şiddetli gök gürültülü fırtınaların oluşturacağı ağır kış koşullarının etkisi altına girmesi bekleniyor. Ayrıca Virginia eyaletinde, yarından itibaren tüm eyaleti etkilemesi beklenen fırtına nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edildi. Yetkililer ise yaptıkları açıklamalarda "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı olabileceği" uyarısında bulundu.

Yetkililer "Son 10 yılın en şiddetli kar yağışı" diyerek duyurdu! Olağan üstü hal ilan edildi... 62 milyon kişi etkilenecek

CNN'in haberine göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), paylaştığı hava tahmin raporunda "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı olabileceği" uyarısında bulundu.

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62 MİLYON KİŞİ ETKİLEYECEK

NOAA, raporuna göre, ABD'nin büyük bir kesimini etkileyeceği tahmin edilen ağır kış havası, cumartesi öğleden sonra başlayıp pazartesi gününe kadar sürecek ve tahminen 62 milyon kişiyi etkileyecek.

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BİRÇOK BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ BEKLENİYOR

Kar, kar fırtınası, yağmur ve buzlanmanın yanı sıra saatte hızı yaklaşık 65 kilometreye varan rüzgarlarla birlikte geniş bir bölgeyi etkileyecek ağır kış koşullarının çoğu bölgede trafikte aksamalara ve elektrik kesintilerine yol açabileceği belirtiliyor.

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DON OLAYLARINA KARŞI UYARILARDA BULUNULDU

ABD'nin başta orta kesimleri olmak üzere bazı bölgelerinde kar kalınlığının yer yer bir metreye kadar ulaşması beklenirken sıcaklıkların sıfırın altına inmesi nedeniyle don olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

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VİRGİNİA'DA 'OLAĞANÜSTÜ' HAL İLAN EDİLDİ

Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre yarın Louisiana, Arkansas ve Mississippi'nin bazı bölgeleri için 3 ila 5. seviye şiddetli fırtına tehdidini söz konusu olduğu kaydedilirken Virginia eyaletinde, yarından itibaren tüm eyaleti etkilemesi beklenen fırtına nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edildi.

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ABD'NİN DOĞUSU MEVSİM NORMALLERİNİN EN AZ 30 DERECE ALTINA DÜŞECEK

Öte yandan, NOAA, yağmur ve fırtınaların özellikle Güneydoğu'da sellere de neden olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, hava tahmini raporlarında, salı gününden itibaren ise ABD'nin doğusunun, mevsim normallerinin en az 30 derece altına kadar düşecek soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğine işaret edildi.

(AA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kar abd
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