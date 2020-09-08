Yetkililere çağrı: Amerikan kelebeklerinden bizi kurtarın

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde görülen Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele eden köylülerin girişimleri yetersiz kalınca, meyve ağaçları ve fındık bahçelerini böcekler sardı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, “Çiftçi Bülent kardeşimizin bahçesine gelerek yaklaşık 4-5 yıldır bölgemizde görülmekte olan Amerikan beyaz kelebeğinin fındıklara zarar verdiğini gördük. Bu zararlı kelebek türü ülkemizde 1975 yılından beri görülmektedir. Ciddi anlamda mücadele edilmediğinden dolayı bizim bölgemizde 4 yıldan beri ciddi sıkıntılar yaşatmaktadır. Özellikle fındık bahçelerinde çok sıkıntı vermektedir. Bununla ilgili yapılması gerek birtakım mücadeleler var” diye konuştu.

Meyvelere ilk haziran ayında zarar vermeye başladığını ifade eden Çakar, “Başlangıçta yaprakların altında larvalarını oluşturmaya başlar, burada biz yaprakların altında hem larvayı hem de ağ tabakalarını görürüz. Bunları gördüğümüzde kimyasal mücadeleyi başlatmamız gerekiyor. İkinci evresi de bunun ağustos ayındadır, bu ayda da tekrar çıktığında larvalar ile başlar. Bu larvaları gördüğümüzde aynı mücadeleyi yapmamız gerekiyor. Bunu bütün üreticilerimizin yapması gerekiyor, tek başına yapılan mücadele yeterli gelmiyor” dedi.