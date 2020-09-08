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Yetkililere çağrı: Amerikan kelebeklerinden bizi kurtarın

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 14:49 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 4 yıldır görülen Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele eden çiftçiler, Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelede yetersiz kalınca yetkililerden yardım istedi. Hacallar Mahallesi’ndeki 4 dönüm fındık bahçesinde Amerikan beyaz kelebeği istilası yaşayan Bülent Esen, “Fındık bahçemizi Amerikan beyaz kelebekleri sardı. Komşularımızın tarlalarında da aynı sorun var. Zararımız büyük, yetkililerden bir çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.

Yetkililere çağrı: Amerikan kelebeklerinden bizi kurtarın

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde görülen Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele eden köylülerin girişimleri yetersiz kalınca, meyve ağaçları ve fındık bahçelerini böcekler sardı.

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Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, “Çiftçi Bülent kardeşimizin bahçesine gelerek yaklaşık 4-5 yıldır bölgemizde görülmekte olan Amerikan beyaz kelebeğinin fındıklara zarar verdiğini gördük. Bu zararlı kelebek türü ülkemizde 1975 yılından beri görülmektedir. Ciddi anlamda mücadele edilmediğinden dolayı bizim bölgemizde 4 yıldan beri ciddi sıkıntılar yaşatmaktadır. Özellikle fındık bahçelerinde çok sıkıntı vermektedir. Bununla ilgili yapılması gerek birtakım mücadeleler var” diye konuştu.

Meyvelere ilk haziran ayında zarar vermeye başladığını ifade eden Çakar, “Başlangıçta yaprakların altında larvalarını oluşturmaya başlar, burada biz yaprakların altında hem larvayı hem de ağ tabakalarını görürüz. Bunları gördüğümüzde kimyasal mücadeleyi başlatmamız gerekiyor. İkinci evresi de bunun ağustos ayındadır, bu ayda da tekrar çıktığında larvalar ile başlar. Bu larvaları gördüğümüzde aynı mücadeleyi yapmamız gerekiyor. Bunu bütün üreticilerimizin yapması gerekiyor, tek başına yapılan mücadele yeterli gelmiyor” dedi.

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Yaklaşık 4 yıldır mücadele konusunda çiftçilere ve vatandaşlara broşürler dağıttıklarını söyleyen Çakar, şöyle konuştu: “Bu broşürleri incelediklerinde çiftçilerimiz nasıl bir mücadele vereceklerini göreceklerdir. Biz Ziraat Odası olarak konu ile ilgili çiftçilere yapılması gerekenleri aktarmaya çalışıyoruz ve aktarmaya da devam edeceğiz. Şu anda üçüncü popülasyon var ve hiç görülmemişti şu ana kadar. Üçüncü popülasyon çıktı ve bununla ilgi mücadele vermelerini istirham ediyorum.”

DHA

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