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"Yetkilileri göreve davet ediyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "Ülkücüleri adli makamlar ve kolluk güçleriyle karşı karşıya getirmeye çalışan İP müdiresi Meral Akşener'in, hem sosyal medya üzerinden hem de politika kürsüsünden sergilediği kışkırtıcı, gerginlik yaratıcı tavır konusunda yetkilileri göreve davet ediyoruz" - "Tahrik ve kaşımalar sonucu olayların istenmeyen bir seyir izlemesinin, böyle giderse cereyan edebilecek tatsız vakaların ve bunların yol açacağı vahim gelişmelerin baş sorumlusu, kendisi ve hempaları olacaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Ülkücüleri adli makamlar ve kolluk güçleriyle karşı karşıya getirmeye çalışan İP müdiresi Meral Akşener'in, hem sosyal medya üzerinden hem de politika kürsüsünden sergilediği kışkırtıcı, gerginlik yaratıcı tavır konusunda yetkilileri göreve davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yalçın, yazılı açıklamasında, İYİ Parti (İP) Genel Sekreteri Cihan Paçacı'nın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde siyasi şov yaparak, MHP'ye ölçüsüz isnat ve göndermelerde bulunduğunu ifade etti.

Paçacı'nın, Akşener'i oldukça ucuz ve basmakalıp ifadelerle mazlum ve mağdur göstermeye çalıştığını, seviyesizliklerini şehit edebiyatı yaparak gizlemeye yeltendiğini öne süren Yalçın, şöyle devam etti:

"Hemen her gün MHP'ye saldıran Paçacı'ya sorumuz şudur; siz hangi ara MHP'den kovulma sebeplerinizi açıklayarak aklandınız da utanmadan sıkılmadan kamuoyunun önüne çıkma cesaretini gösterebiliyorsunuz?"

Paçacı'nın iddialarının aksine, "mafyavari yöntemlerle racon kesip adres vererek meydan okuma triplerine girenin" MHP'liler değil, Akşener olduğunu ileri süren Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu hanım, bulunduğu mevkiden bir partinin genel başkanına nasıl hitap edileceğini, tepkileri anlayışla karşılanması gereken heyecanlı gençlerin nasıl olgunluk ve hoşgörüyle yatıştırılacağını bilmeyecek kadar adabımuaşeret yoksunu, politika fakiridir. Yaşını başını almış, torun tosun sahibi bir hanımken, ağabeyi yaşındaki bir siyaset ustasını çocukça kavgaya davet edecek kadar nadan ve cahil olduğunu sık sık göstermekten ince bir haz duymaktadır.

Müdire Hanım MHP saflarındayken yaptığı densizlikler, huysuzluklar yetmemiş, şimdi de partilileriyle MHP tabanı arasında kanlı bir kavga patlatma çabasına girmiştir. Müdire Hanım, MHP ile kendi partilileri arasındaki gerginliği sorumsuzca kaşıyarak, siyasi tartışmayı bir sinir harbine, üste çıkıp galebe çalma yarışına döndürmeye çalışarak toplumsal barışı, huzur ve sükunu bozmayı hedeflemektedir."

- "Bilerek ve kasten tahrik etmekte"

Bu konunun sadece sıradan bir siyasi polemik olarak görülemeyeceğini belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"İP müdiresinin ve şakirtlerinin tutumu, toplumda fitne, huzursuzluk ve karmaşa çıkarma planının bir parçasıdır. Bu hanım, Sayın Genel Başkanımızı seven milyonları, ona gönülden bağlı Ülkücü gençleri bilerek ve kasten tahrik etmekte, sadece camiamızın değil bütün toplumun hassas sinir uçlarına maksatlı olarak basmaktadır. Bu hanım kavgaya baltayla, yangına körükle gitmektedir. Ülkücüleri adli makamlar ve kolluk güçleriyle karşı karşıya getirmeye çalışan İP Müdiresi Meral Akşener'in, hem sosyal medya üzerinden hem de politika kürsüsünden sergilediği kışkırtıcı, gerginlik yaratıcı tavır konusunda yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Tahrik ve kaşımalar sonucu olayların istenmeyen bir seyir izlemesinin, böyle giderse cereyan edebilecek tatsız vakaların ve bunların yol açacağı vahim gelişmelerin baş sorumlusu, kendisi ve hempaları olacaktır."

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