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Yetkililerin 10 yılda yapamadığını karantina yaptı: Çiftleştiler

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2020 15:52 | Son Güncelleme

Hong Kong’daki bir hayvanat bahçesinde yetkililerin 10 yıllık çabalarına karşılık bir türlü gerçekleşmeyen olay, salgın karantinası sayesinde yaşandı: İki panda ilk kez çiftleşti.

Yetkililerin 10 yılda yapamadığını karantina yaptı: Çiftleştiler

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki ay önce ziyarete kapatılan Hong Kong'taki Ocean Park hayvanat bahçesinde bulunan Ying Ying ve Le Le adlı pandalar 10 yıl sonra ilk kez çiftleşti.

Bunun için 10 yıldır uğraşan yetkilileri şaşırtan dişi panda Ying Ying ve erkek panda Le Le’nin henüz bir yavrusu olup olmayacağı bilinmiyor. Yetkililer, her ikisi de 14 yaşında olan pandaları, ama özellikle Ying Ying’i yakından takip ediyor. Hamileliğin haziran sonlarına doğru kesinleşmesi bekleniyor.

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Pandaların doğal süreçleri içinde çiftleşmesi karşısında çok sevindiklerini belirten hayvanat bahçesi direktörü Michael Boos, “2007’de buraya getirilen Ying Ying ve Le Le maalesef yıllarca süren deneme ve öğrenmeye rağmen bu yıla kadar başarılı olamamışlardı. Başarılı ve doğal çiftleşme süreci bizim için inanılmaz heyecan verici, çünkü doğal çiftleşme yoluyla hamilelik ihtimalleri yapay döllenmeden çok daha yüksek” dedi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri bir süredir pandalarda çiftleşme işaretleri gözlemliyordu. Buna göre geçen ayın sonlarına doğru dişi panda Ying Ying suda daha çok zaman geçirmeye başlamıştı. Erkek panda Le Le ise etrafa izler bırakmaya ve Ying Ying'in kokusunu takip etmeye başlamıştı.

Pandaların gebelik süresi 72 ile 324 gün arasında değişiyor ancak hamilelik ancak doğumdan iki hafta kadar önce ultrasonla tespit edilebiliyor.

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