HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yetkisiz servis, yetkili dolandırıcı

Yetkisiz servis, yetkili dolandırıcı

08.01.2021 16:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde kendilerini yetkili servis gibi tanıtıp, tamire götüreceklerini söyleyerek aldıkları kombileri çalan 2 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.Salihli’de doğalgaz kullanımının başlamasıyla birlikte yeni dolandırıcılıkta ortaya çıktı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde kendilerini yetkili servis gibi tanıtıp, tamire götüreceklerini söyleyerek aldıkları kombileri çalan 2 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Salihli’de doğalgaz kullanımının başlamasıyla birlikte yeni dolandırıcılıkta ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, bazı kişilerin arızalanan kombilerin tamir ettirmeye çalışırken çalındığı yönündeki şikayetleri üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kombileri başkasına satmışlar
Polis ekiplerinin, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin internet üzerinden yetkili kombi servisi ilan vererek, arayan ikametlere kombi tamiri için gidip, kombilerin tamiri için işyerine götürmeleri gerektiğini söyleyip, kombileri söküp götüren ve başkasına satan şüphelerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda D.L.(20) ve A.S.(22) yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.L. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Dehşete düşüren kaza: 2 ölü, 3 yaralıDehşete düşüren kaza: 2 ölü, 3 yaralı
29 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 29?29 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 29?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Orgeneral Çetin: Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır

Orgeneral Çetin: Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır

Muğla’da dehşete düşüren kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Dehşete düşüren kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Hrant Dink cinayeti davasında Okan Şimşek hakkında yakalama kararı

Hrant Dink cinayeti davasında flaş gelişme

İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu eşleştirme zorunlu mu? İstanbulkart HES kodu tanımlama tarihi

İstanbulkart HES kodu yükleme ekranı! Eşleştirme yapmayanlar...

İlk kez görüntülendi! Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu

İlk kez görüntülendi! Koronavirüs aşıları burada yapılacak

Kumar baskını düzenleyen polis, içeriye 'Selamünaleyküm polis' diyerek girdi

İlginç baskın: Selamünaleyküm polis

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.