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Yevmiyelerini alamayan mevsimlik işçiler iş yerini bastı: 4 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 17:09 | Son Güncelleme

Bursa’da tarım arazilerinde mevsimlik işçi olarak çalışanlar; yevmiyeleri vermediği gerekçesiyle tarla sahibinin bulunduğu iş yerini bastı. Kesici alet, sopa ve taşların kullanıldığı olayda 4 kişi bıçaklanarak yaralandı, polis 10 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anları saniye saniye görüntülendi.

Yevmiyelerini alamayan mevsimlik işçiler iş yerini bastı: 4 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı

Olay saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Asma Sokak’ta meydana geldi. Bursa ovasındaki sebze meyve bahçelerinde tarım işçisi olarak çalışan kişiler günlük yevmiyelerini alamadıkları gerekçesiyle tarla sahibinin bulunduğu iş yerini bastılar. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı sıcak dakikaların yaşandığı olayda 3 kişi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri yaralıları hemen hastaneye sevk etti, olaylara karışan bir grubu gözaltına aldı.

Olayı haber alan mağdur yakınları ise günlük tarım işçilerinin evini bastı. Buradaki arbede de ise bir kişi bıçakla yaralandı. Korona virüs tedbirlerinin alınmadığı, maske kullanmayan şahısların sosyal mesafeye de dikkat etmediği sıcak anlar saniye saniye görüntülendi.

Polis ekipleri iki gruptan da 10 kişiyi gözaltına alırken, yaralı iki gruptaki kişiler farklı farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

(İHA)

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