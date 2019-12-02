Yezidi kadın istismara uğradığı IŞİD ile yüzleşince baygınlık geçirdi

Aşvak Hacı Hamid isimli Yezidi genç kadın, 14 yaşındayken kendisini istirmar eden IŞİD'li ile Irak'ta yüzleşti.

Videoyu geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Yezidi Nadia Murad'ın erkek kardeşi aktivist Murad İsmail Twitter'da paylaştı.

Videoda Yezidi kadın kendisine istismarda bulunan eden IŞİD'liye gözyaşları içinde, "Bunu bana neden yaptın? Çünkü ben Yezidi'yim değil mi?" diyor.

DAYANAMAYIP BAYILDI

IŞİD'linin kafasını kaldırıp kendisine bakmasını isteyen Hacı Hamid, "Senin bir kız kardeşin var mı? Hislerin var mı? Onurun var mı?" diye sorarken şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımı mahvettin. Beni istismar ettiğinde 14 yaşındaydım. Senin çocuklarının yaşındaydım. Hayallerimi çaldın. Bugün adaletsizlik, kahır ve yalnızlık yaşamanın sırası sizde."

Genç kadın, bu ifadeleri kullandıktan sonra bayıldı.

ALMANYA'DA KARŞILAŞMIŞTI

Independent'teki bilgilere göre, IŞİD'in 2014 yılında Irak'ın kuzeyinde Yezidilere yönelik katliamından sonra ailesi ile birlikte Almanya'ya sığınan Aşvak Hacı Hamid'in, kendisini Musul'da uzun süre esir tutan IŞİD üyesi ile Almanya'da yaşadığı kentte karşılaşması, 2018 yılında Almanya'da geniş yankı buldu.