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Yezidi kadın istismara uğradığı IŞİD ile yüzleşince baygınlık geçirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

Yezidi kadın, 14 yaşındayken istismara uğradığı IŞİD'lİ terörist ile yüzleşti. "Senin çocuklarının yaşındaydım. Hayallerimi çaldın" diyen genç kadının dayanamayarak baygınlık geçirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Aşvak Hacı Hamid isimli Yezidi genç kadın, 14 yaşındayken kendisini istirmar eden IŞİD'li ile Irak'ta yüzleşti.

Videoyu geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Yezidi Nadia Murad'ın erkek kardeşi aktivist Murad İsmail Twitter'da paylaştı.

Videoda Yezidi kadın kendisine istismarda bulunan eden IŞİD'liye gözyaşları içinde, "Bunu bana neden yaptın? Çünkü ben Yezidi'yim değil mi?" diyor.

DAYANAMAYIP BAYILDI

IŞİD'linin kafasını kaldırıp kendisine bakmasını isteyen Hacı Hamid, "Senin bir kız kardeşin var mı? Hislerin var mı? Onurun var mı?" diye sorarken şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımı mahvettin. Beni istismar ettiğinde 14 yaşındaydım. Senin çocuklarının yaşındaydım. Hayallerimi çaldın. Bugün adaletsizlik, kahır ve yalnızlık yaşamanın sırası sizde."

Genç kadın, bu ifadeleri kullandıktan sonra bayıldı.

ALMANYA'DA KARŞILAŞMIŞTI

Independent'teki bilgilere göre, IŞİD'in 2014 yılında Irak'ın kuzeyinde Yezidilere yönelik katliamından sonra ailesi ile birlikte Almanya'ya sığınan Aşvak Hacı Hamid'in, kendisini Musul'da uzun süre esir tutan IŞİD üyesi ile Almanya'da yaşadığı kentte karşılaşması, 2018 yılında Almanya'da geniş yankı buldu.

2014 yılında IŞİD'İn Şengal'de Yezidilere yönelik katliamı sırasında 18 yaşın altında olan genç kadın yaptığı açıklamada, Musul'da bir köle pazarında bir IŞİD üyesi tarafından 100 dolara satın alınarak 10 ay boyunca esir tutulduğunu ve cinsel istismara uğradığını açıklamıştı.

10 ayın sonunda kaçmayı başararak ailesiyle birlikte 2015 yılında Almanya'ya sığındığını söyleyen Hacı Hamid, 2016 yılında yaşadığı Schwäbisch Gmünd kentinde kendisini esir alarak istismar eden IŞİD üyesi ile sokak ortasında karşılaştığını belirtmişti.

Hacı Hamid, InfoMigrants adlı internet portalına yaptığı açıklamada, bu karşılaşmayı, "Irak'tan, beni kaçıran adamın o çirkin yüzünü artık görmek zorunda olmamak ve bana onu hatırlatan her şeyi unutmak için kaçtım. Onunla Almanya'da karşılaştığımda şoke oldum. Onu ilk kez 2016'da gördüm. İkinci kez karşılaştığımızda bana yaklaşarak, 'hakkındaki her şeyi biliyorum' dedi. Korkudan konuşamadım" sözleriyle anlatmıştı.

"O sokakta özgürce dolaştığı sürece kendimi Almanya'da güvende hissetmiyordum" diyen genç kadın, "Onunla karşılaşmasaydım. Almanya'da kalırdım. Meslek eğitimimi tamamlayarak Almanya'da normal bir hayat sürdürmek istiyordum" diye konuşmuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken genç kadın Almanya'yı terk ederek Irak'a dönmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
Yezidi ırak Yüzleşme IŞİD tecavüz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
NE KADAR YAZIK DEĞİL Mİ. MEDENİ AVRUPA (ALMANYA) KIZCAĞIZA ZULÜM EDEN TERÖRİSTİ KENDİ ÜLKESİNDE BARINDIRIYOR.
ABD askeri olsa Madalya takarlardı.. bu işler böyle
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