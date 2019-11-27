‘Yezidiler’e Karşı İşlenen Suçlar Soykırım Sayılmalı’

Yezidi Kachi’nin Irak’ta yaşadığı Yezidi köyüne düzenlenen saldırının üzerinden beş yıl geçti ancak saldırının yaralarını sarmak kolay değil. Kachi IŞİD’in elinde yaşadıklarını büyük bir kederle anlatıyor. ‘‘Gözümü açtığımda kendimi ceset yığınının altında buldum’’ diyen Kachi, bunların arasında üç erkek kardeşinin de bulunduğunu söylüyor. ‘‘Yanyanaydık, onlar ölmüştü. Yeğenlerim ve kuzenlerim de.’’

Kachi, BM’nin en güçlü birimine IŞİD üyelerinin Irak ve halifelik ilan ettikleri diğer bölgelerde işledikleri sulardan sorumlu tutulmalarının ve BM’nin bu konuda soruşturma yürüten heyetinin çalışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi. Ona göre bu, Yezidiler’in ve diğer IŞİD kurbanlarının hayatlarına devam etmesine ve gelecekte benzer zulümlerin yaşanmasının önlenmesine yardım edebilir.

BM Güvenlik Konseyi, araştırma heyeti UNITAD’ı 2017’de IŞİD’i işlediği suçlardan sorumlu tutmak için kurdu. Heyetin amacı IŞİD’in savaş suçu işlediğini kanıtlamak üzere gelecekte yapılacak yargılamalarda kullanılabilecek dellilleri toplamak, saklamak ve korumak.