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YHT hattı tek hattan ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan YHT hattı, sabaha karşı tek hattan ulaşıma açıldı.

YHT hattı tek hattan ulaşıma açıldı

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Geyve ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan YHT hattı, sabaha karşı tek hattan ulaşıma açıldı.
Geyve Dereköy Mahallesi'nde selden ve toprak kaymasından dolayı zarar gören YHT hattında dün geceden bu yana yapılan çalışmalar sabah saat 04.00 sıralarında tek hattan ulaşıma açıldı. YHT’nin sel nedeni ile rayların altının boşaldığı kapanan İstanbul- Ankara yönü Alifuat Paşa ile Arifiye arasındaki hattı açmak için DSİ ile TCDD ekipleri tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı olan ikinci hattın akşam saatlerinde açılması bekleniyor.
D-650 KARAYOLU TAMAMEN AÇILDI
Dün gece aşırı yağışlarda çamurlu sel suları nedeniyle kapanan D-650 Karayolu ise Karayolları ve çevre belediyelerin iş makineleri ile yapılan çalışmalar sonucunda gece saatlerinde çift taraflı ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri de sabah erken saatlerinden itibaren iş makineleriyle temizleme çalışmaları sürdürdü. Ulaşım D- 650 Karayolunda aksamadan devam ediyor.
EVLERE SEL SUYUYLA BİRLİKTE ÇAMUR GİRDİ
Dereköy Mahallesinden geçen derenin taşması nedeni ile evlerde su baskını yaşandı. Sabahın ilk ışıkları ile Dereköy Mahallesi sakinleri selden dolayı çamur ve su dolan evlerinde temizleme çalışması yaptı. Mahalle sakinleri kendi imkanları ve belediyelerin de destekleriyle çamur deryasına dönen mahallerinde temizleme çalışmalarına sürdürüyor.

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YHT hattı tek hattan ulaşıma açıldıYHT hattı tek hattan ulaşıma açıldıYHT hattı tek hattan ulaşıma açıldıYHT hattı tek hattan ulaşıma açıldı

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