YHT hattından kablo çalan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattından kablo çalan şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin 9 Kasım Pazartesi günü düzenlediği önleyici kolluk devriyesi sırasında demiryolları hattında yapılan kontrollerde Pamukova İlçesi Turgutlu Mahallesi mevki’inde tren hattı kenarından elindeki çuvalları bırakarak kaçmaya çalışan bir şüpheli tespit etti. Kısa süreli kovalamanın ardından yakalanan 44 yaşındaki C.E.N. isimli şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince olay yerinde bulunan ve çevrede yapılan detaylı arama sonucunda YHT hattının 3 ayrı bölgesinde kesilerek çuvala konulmak üzere hazırlanmış 150 metre bakır kablo ile 1 adet keser ve 1 adet demir testeresi ele geçirildi. Şüpheli C.E.N. jandarmadaki işlemlerinin ardında adliye sevk edildi.

