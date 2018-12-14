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YHT kazasında ölen Ertaş ve Ersan, son yolculuklarına uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 15:46 | Son Güncelleme

ANKARA'da dün Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Dr.

YHT kazasında ölen Ertaş ve Ersan, son yolculuklarına uğurlandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da dün Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Dr. Tahsin Ertaş (48) ve tekstil firması bölge sorumlusu Ebru Erdem Ersan'ın (38) cenazeleri, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin dün sabah Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda kılavuz trenle çarpışması sonucu gerçekleşen tren kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden Dr. Tahsin Ertaş ve Ebru Erdem Ersan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Ertaş ve Ersan'ın cenaze namazına ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ertaş ve Ersan'ın cenazeleri, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DR. ERTAŞ HASTANEYE, ERSAN TOPLANTIYA GİDİYORDU
Ankara'da oturan çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tahsin Ertaş'ın haftada 2 gün nöbet tutmak için hızlı tren ile görev yaptığı Konya’daki özel hastaneye gittiği, evli ve iki çocuk annesi Ebru Erdem Ersan'ın da bir tekstil firmasının bölge sorumlusu olduğu ve toplantıya katılmak için Konya'ya gitmek üzere trene bindiği ortaya çıkmıştı.

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YHT kazasında ölen Ertaş ve Ersan, son yolculuklarına uğurlandıYHT kazasında ölen Ertaş ve Ersan, son yolculuklarına uğurlandıYHT kazasında ölen Ertaş ve Ersan, son yolculuklarına uğurlandıYHT kazasında ölen Ertaş ve Ersan, son yolculuklarına uğurlandı

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