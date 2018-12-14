YHT kazasında ölen Prof. Dr. Albayrak, gözyaşlarıyla uğurlandı

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT), dün kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak (53) için üniversitede ve Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sinyalizasyon sistemi demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. 'Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi haber yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor" dedi.

Ankara YHT Garı'ndan Konya'ya gitmek üzere hareket eden YHT'nin, dün sabah, Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 9 kişi arasında bulunan Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için önce Fen Fakültesi'nde tören düzenlendi. TÜBİTAK tarafından Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Bilim Kafe' paneline katılmak üzere trene bindiği öğrenilen Prof. Dr. Albayrak için düzenlenen törene, kızları Hazal (11) ve İzel Albayrak (21), diğer yakınları, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencileri katıldı. Törende, mesai arkadaşları ve öğrencileri kürsüye gelerek Prof. Dr. Albayrak ile ilgili anılarını ve düşüncelerini paylaştı. Arkadaşları, Türkiye'nin astronomi dalında yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın çalışmalarını anlatırken, "Arkadaşımız gökyüzüne, yıldızına gitti" ifadelerini kullandı.

ANNELERİNİ GEÇEN YIL KAYBETTİLER

Prof. Dr. Albayrak için ikinci tören Kocatepe Camii'nde düzenlendi. Buradaki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, akademisyenler, Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın yakınları ve öğrencileri katıldı. Anneleri Tülay Albayrak'ı geçen yıl kaybeden Hazal ve İzel Albayrak, babalarının tabutuna başlarını koyarak gözyaşı döktü.

Prof. Dr. Albayrak'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

MAKİNİST VE BİYOMEDİKAL UZMANI TOPRAĞA VERİLDİ

Dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden kılavuz trenin makinisti Kadir Ünal (49) ve YHT'deki yolculardan biyomedikal uzmanı Kübra Yılmaz (27) da Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Makinist Kadir Ünal için Sincan ilçesindeki Cimşit Mahallesi Mezarlığı'nda öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Ünal, namazın ardından ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

BAKAN TURHAN: SİNYALİZASYON DEMİR YOLUNDA OLMAZSA OLMAZ DEĞİL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada, Albayrak'ın önemli bir bilim insanı olduğunu, onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Tren kazasıyla ilgili soruşturmaya da değinen Bakan Turhan, "Sinyalizasyon sistemi demir yollarımızda son birkaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Bu ilave güvenlik için, işçiliği azaltmak için, otomasyona geçmek için demir yollarımıza tesis ettiğimiz bir sistemdir. Bu sistemin olmamasından dolayı demir yollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bunu bilgilerinize sunuyorum. 'Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi haber yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor" dedi.

KÜBRA YILMAZ DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kübra Yılmaz için ise Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kübra Yılmaz'ın cenazesi, namazdan sonra götürüldüğü mezarlıkta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.