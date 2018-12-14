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YHT kazasında ölen Prof. Dr. Albayrak, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 17:28 | Son Güncelleme

PROF.

YHT kazasında ölen Prof. Dr. Albayrak, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)

PROF. DR. ALBAYRAK, KIRAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Prof. Dr. Albayrak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, ailesi, yakınları ve arkadaşlarının omuzlarında Yenimahalle Mezarlığı'na götürüldü. Burada okunan duaların ardından Prof. Dr. Albayrak, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
BERAHİTDİN ALBAYRAK KİMDİR?
Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, TÜBİTAK Bütünleştirilmiş Doktora Bursu kapsamında,1997-1998 arasında doktora tez çalışmaları için The Military College of South Carolina'da fizik bölümünde bulunmuş, ilk yazar olarak yer aldığı 'A Spectroscopic Atlas of Deneb' adlı makalesi ile 'Astronomy and Astrophysics' isimli uluslararası bilimsel derginin kapağında yer almıştır. Prof. Dr. Albayrak, 2002'de Türkiye Bilimler Akademisi Seçkin Genç Bilimci Ödülü, Ankara Üniversitesi Onur Belgesi, Ankara Üniversitesi 2002 yılı Fen Bilimleri Teşvik Ödülü aldı.
Prof. Dr. Albayrak, Ankara Üniversitesi 2004 yılı Fen Bilimleri Teşvik Ödülü, Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan Astrofizik Bilim Ödülü, 2006'da ise Popüler Bilim Dergisi Bilim-Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.
Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın, Yıldızaltı Cisimler (Kahverengi Cüceler), Küçük Kütleli Yıldızlar, Bünyesel Değişen Yıldızlar (RR Lyrae, Delta Scuti türü), Örten Değişen Çift Yıldızların Fotometrik Analizi, Erken Tayf Türü (Cüce ve Süperdev) Yıldızların Tayfsal Analizi alanlarında araştırmaları bulunuyor.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

FOTOĞRAFLI

YHT kazasında ölen Prof. Dr. Albayrak, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)YHT kazasında ölen Prof. Dr. Albayrak, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)YHT kazasında ölen Prof. Dr. Albayrak, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)YHT kazasında ölen Prof. Dr. Albayrak, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)

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