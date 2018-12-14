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YHT kazasında ölen Yusuf Yetim, Şanlıurfa'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 14:39 | Son Güncelleme

ANKARA’da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında yaşamını yitiren Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde HDP Belediye Başkan aday adayı olan Yusuf Yetim, gözyaşları arasında memleketinde toprağa verildi.

YHT kazasında ölen Yusuf Yetim, Şanlıurfa'da toprağa verildi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ANKARA’da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında yaşamını yitiren Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde HDP Belediye Başkan aday adayı olan Yusuf Yetim, gözyaşları arasında memleketinde toprağa verildi.
Ankara YHT Garı'ndan önceki gün Konya yönüne hareket eden Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nun yakınlarında kılavuz lokomotifle çarpışarak raydan çıktı ve üst geçidin ayağına çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerin arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresinde uzman olarak görev yapan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP'den Bozova ilçe belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Yusuf Yetim de vardı. Yetim için memleketi Şanlıurfa'da cenaze töreni düzenlendi. Törene; HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile Yetim'in yakınları katıldı. Yusuf Yetim'in cenazesi Ayanlar Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla gözyaşları arasında Ayanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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YHT kazasında ölen Yusuf Yetim, Şanlıurfa'da toprağa verildiYHT kazasında ölen Yusuf Yetim, Şanlıurfa'da toprağa verildiYHT kazasında ölen Yusuf Yetim, Şanlıurfa'da toprağa verildiYHT kazasında ölen Yusuf Yetim, Şanlıurfa'da toprağa verildi

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