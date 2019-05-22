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YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 09:02 | Son Güncelleme

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattına 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran için ilave YHT seferleri konuldu - Biletleri bugün satışa sunulacak ilave YHT'ler, Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.00'de hareket edecek

ARİFE YILDIZ ÜNAL - TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran'da ilave yüksek hızlı tren (YHT) seferleri yapılacak. Biletleri bugün satışa sunulacak ilave YHT'ler, Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.00'de sefere başlayacak.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla YHT'lerle yolculuk yapacak vatandaşların sorun yaşamaması için ek seferler planlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran'da ilave YHT seferleri yapılacak. Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.00'de kalkacak ilave YHT'lerin biletleri bugün itibarıyla satışa sunulacak.

Sadece YHT'lere değil, İzmir Mavi Tren, Konya Mavi Tren, Doğu Ekspresi, Güney-Kurtalan/Van Gölü Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi'ne ve bölgesel trenlere de vagon eklendi. Böylece ilave edilen vagonlarla ana hat trenlerinde 50 bin, YHT'lerde 3 bin 300 ilave pulman koltuk, yataklı vagonlarla bin 200 yataklık kapasite artışı sağlandı.

YHT'lerde vatandaşların Ramazan Bayramı süresince gidiş-dönüş bilet taleplerinin karşılanması amacıyla 15 gün olan ileriye satış süresi de 25 güne çıkarıldı.

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ek yht seferi Ramazan Bayramı TCDD Taşımacılık

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