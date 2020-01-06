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  4. Yığılca yolunda kaza: 2’si çocuk 7 yaralı

Yığılca yolunda kaza: 2’si çocuk 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

Düzce-Yığılca kara yolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Düzce-Yığılca kara yolu Hasanlar köyü mevkisinde meydana geldi.

Yığılca yolunda kaza: 2’si çocuk 7 yaralı

Düzce-Yığılca kara yolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Düzce-Yığılca kara yolu Hasanlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıfat G.’nin kullandığı 14 GG 669 plakalı otomobil, Hasanlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu esnada aynı yöne seyir halinde olan Cemal B. idaresindeki 81 AB 485 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan Cemal B., Nesrin B., E.N.B. (6), A.B. (4), Rıfat G., Ayten G. ve Neriman G. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yığılca yolunda kaza: 2’si çocuk 7 yaralı

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