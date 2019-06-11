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Yiğit Ali'nin tedavisinin yapılmasını istiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:19 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, Serebral Palsi(beyin felci) hastası olan Yiğit Ali'nin (8) anne ve babası, oğullarının sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.

Yiğit Ali'nin tedavisinin yapılmasını istiyorlar

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis),(DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, Serebral Palsi(beyin felci) hastası olan Yiğit Ali'nin (8) anne ve babası, oğullarının sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.
Adilcevaz'da yaşayan Remzi-Gülseren Akkol çiftinin oğulları Yiğit Ali Akkol, henüz 9 aylıkken beyin felci geçirdi. Akkol çifti, oğullarının tedavisi için 5 yıl boyunca Ankara Gazi Üniversitesi'ne gidip, gelmek zorunda kaldı. Bu süreçte çift, arazilerini satıp, bankadan kredi çekti. Maddi imkanları tükenen Akkol çifti, Yiğit Ali'yi 3 yıldır tedaviye götüremiyor. Çift, oğullarının eski sağlığına kavuşması için kendilerine yardım yapılmasını istiyor. Baba Remzi Akkol, maddi imkansızlıklar nedeniyle oğlunun tedavisini yaptıramamanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Doğumdan sonraki ilk 6 ayda çocuk normaldi. Fakat 9 aylık olduğunda rahatsızlandı. Tatvan Devlet Hastanesi'ne gittik, buradan Diyarbakır Çocuk Nörolojisi'ne sevk edildi. Oğluma beyin felci hastalığı teşhisi konuldu. 3 ya da 6 ayda bir, oğlumu tedavi için Ankara Gazi Üniversitesi'ne götürmek zorunda kaldık. Bu süreç 2016 yılına kadar, tam 5 yıl sürdü. Kardeşimle ortak olduğumuz çayırımızı sattım. Bankadan kredi çektim, bu krediyi ödeyemez duruma geldim. Çalıştırdığım taksinin plakasını satmak zorunda kaldım. Maddi imkânsızlıklar yüzünden 3 yıldır çocuğumuzu tedavi ettiremiyoruz. Almış olduğum yardımlar yetersiz kaldı.Çocuğumuzun yarım kalan tedavisini devam ettirebilmemiz için devlet yetkilileri ile hayırseverlerden yardım eli bekliyoruz."
Anne Gülseren Akkol da oğlunun iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek,
"Yiğit Ali’nin yaşı ilerledikçe banyosunu yaptırmak çok zor bir iş. Rahatsız olduğum için onu kaldırıp, indirmek de zorlanmaya başladım. Oğlumun yarım kalan tedavisi için devlet yetkililerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz."dedi.
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Yiğit Ali'nin tedavisinin yapılmasını istiyorlarYiğit Ali'nin tedavisinin yapılmasını istiyorlarYiğit Ali'nin tedavisinin yapılmasını istiyorlarYiğit Ali'nin tedavisinin yapılmasını istiyorlar

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