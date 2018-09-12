HABER

Yiğit Bulut görevden alındı! Dikkat çeken değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 07:51 | Son Güncelleme

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, yeni yönetimde yer almadığı görüldü.

Yiğit Bulut görevden alındı! Dikkat çeken değişiklik

Zafer Sönmez'in Genel Müdürlük görevine getirildiği atama kararına göre, başkan vekilliğine Berat Albayrak atandı.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı.

YİĞİT BULUT YER ALMADI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, yeni yönetimde yer almadığı görüldü.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin önceki yönetimi ise şöyleydi:

fduvhdfuvhdgbv

PARTNERÇin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...Çin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...
'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı
Kundaklama zanlısı: "Cehaletimin kurbanıyım"Kundaklama zanlısı: "Cehaletimin kurbanıyım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yiğit Bulut Türkiye Varlık Fonu

En Çok Okunan Haberler

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

Pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi

66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Aşure günü orucu neden önemlidir?

Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Aşure günü orucu neden önemlidir?

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Günlük burç yorumları: 12 Eylül Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 12 Eylül Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin yeni yönetimi belirlendi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin yeni yönetimi belirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.