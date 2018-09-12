Yiğit Bulut görevden alındı! Dikkat çeken değişiklik

Zafer Sönmez'in Genel Müdürlük görevine getirildiği atama kararına göre, başkan vekilliğine Berat Albayrak atandı.
Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı.
YİĞİT BULUT YER ALMADI
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, yeni yönetimde yer almadığı görüldü.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin önceki yönetimi ise şöyleydi:
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