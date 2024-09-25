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Yiğit Bulut 'İsrail Türkiye'ye saldıracak' dedi, tepkiler peş peşe geldi! 'Hastanede yatan müptezelden danışman yaparsan böyle olur'

25.09.2024 12:23
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Filistin'den sonra Lübnan'da da katliama başlayan İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı iddiası tartışmaların fitilini ateşledi. İddiayı dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut eleştirilerin hedefi oldu. "Uykudakiler uyansın" diyen Bulut'a gazeteci Bahar Feyzan "müptezel" dedi, AK Partili isim de sert tepki gösterdi: "Yahu sen kimsin? Senin bu konudaki beyanına mı ihtiyacı var ülkenin? Yetkin yok, işin değil kardeşim az sus!"

Yiğit Bulut 'İsrail Türkiye'ye saldıracak' dedi, tepkiler peş peşe geldi! 'Hastanede yatan müptezelden danışman yaparsan böyle olur'

İsrail savaş uçakları Filistin'den sonra şimdi de Lübnan'a saldırmaya başladı. Orta Doğu'da savaş şiddetlenirken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İsrail'in Türkiye'ye de saldıracağını öne sürdü. Bu iddia hararetli bir tartışmanın kapısını araladı!

"KISA SÜRE İÇİNDE MESCİD-İ AKSA VE DİĞER KUTSALLARIMIZA SALDIRACAK"

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi de olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasını değerlendirdi. Türkiye'nin BRICS'e başvurusunu "tarihi bir adım" olarak niteleyen Bulut, paylaşımının devamında "İsrail kısa bir süre içinde Mescid-İ Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak" şeklinde bir iddia öne sürdü.

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"HEDEF TÜRK YURDU OLACAK"

İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını söyleyen Bulut iddiasını başka bir boyuta taşıdı.

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Bulut paylaşımını "Uykudakiler uyansın! Belki yanmak vaktidir! Gerçekleri görenler toplansın, şimdi korkusuzca söylemek vaktidir" sözleriyle noktaladı.

İSRAİL İDDİASINA "MÜPTEZEL"Lİ YANIT

Bu ciddi iddia haliyle geniş yankı uyandırdı. Bulut'a tepkiler gecikmedi. Gazeteci Bahar Feyzan, Bulut'a "müptezel" deyip adeta ateş püskürdü.

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Bulut'un sözlerini alıntılayan Bahar Feyzan tepkisini "Balıklı Rum Hastanesi’nde yatan müptezelden danışman yaparsan böyle olur!" diyerek dile getirdi.

AK PARTİLİ İSİMDEN DE TEPKİ GELDİ: HANGİ KAFAYLA YAPIYORSUN?

Yiğit Bulut'a tepki gösteren isimlerden biri de AK Parti Eski MKYK üyesi Mücahit Birinci oldu. Bulut'a "Yahu sen kimsin? Savunma Bakanı mısın? Parti sözcüsü müsün? Genel Başkan Yardımcısı mısın?" diye soran Birinci, "Dış politika sahasında bu şekilde ortalığı velveleye veren açıklamayı, yetkin olmadığı halde, alanın olmadığı halde, anlamadığın konular olduğu halde hangi kafa ile yapıyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

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"ABUK SUBUK TOTOCULARIN BEYANLARI LÜTFEN DİKKATE ALINMASIN"

Birinci tepkisini şöyle devam ettirdi:

"Bu hususta bir risk görüyorsa, TSK'mız orada, Savunma Bakanlığımız orada, istihbaratımız orada! Senin bu konudaki beyanına mı ihtiyacı var ülkenin?

Teğmenler olayında vesayete karşı duran tabana, parti yetkililerine, bakanlara, partinin öz ve evlatlarına "çer çöp" dedikten sonra, İsrail çıkışı ile, "göze girmek" için parende attığını görüyorum. Ama yetkin yok, işin değil kardeşim az sus!

Son söz de aziz milletimize! Milletimiz müsterih olsun. Bu şahsın tahminleri, gerçekleşmemesiyle ünlüdür. Devletimiz güçlüdür, istihbaratımız güçlüdür, abuk subuk totocuların beyanlarını lütfen dikkate almasınlar."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Yiğit Bulut
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