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Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı danışmanları Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TRT'de yaptıkları programlar yayından kaldırıldı.

Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Yiğit Bulut ve İlnur Çevik’in TRT’deki programları sona erdi. Erdoğan’ın danışmanlarının televizyonlarda yaptıkları bazı açıklamalardan ve gazetelerde yazdıkları bazı yazılardan rahatsız olduğu zaman zaman gündeme gelmişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da, geçtiğimiz günlerde danışmanların bundan böyle ekranda ve köşelerde olamayacağını iddia ederek, “İyi haber alan kaynaklarımın bildirdiğine göre… Cumhurbaşkanı danışmanlarının televizyonlarda düzenli program yapmaları veya gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmalarıyla ilgili yeni bir karar alınmış. Bu karara göre… Danışmanlar artık televizyonlarda düzenli program yapmayacaklar, gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmayacaklarmış” demişti.

İLK ADIMI TRT ATTI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarına getirdiği iddia edilen bu yasak sonrası ilk adım TRT’den geldi. TRT’de ekrana gelen ve Yiğit Bulut’un yorum yaptığı ‘Derin Analiz’ bitirildi. Fulin Arıkan’ın sunumuyla TRT’de ekrana gelen ve İlnur Çevik’in yorum yaptığı ‘Dünya’nın Ekopolitiği’ programı da yayından kaldırıldı. Fulin Arıkan programının yayından kaldırıldığını sosyal medya hesabından, “Bazen her şey biter, yine başlar yeni baştan” sözleriyle duyurdu.

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(GazeteDuvar)

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Yiğit Bulut İlnur Çevik

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Yani diyor ki artık yalamayın yeter lann diyor, yalaya yaşaya aşındırdınız ulannn diyor
Öyle deme jöleli Yiğit doları 1 TL ye düşürecek :) Sözü vardı.
iyiydi yahu kalsaydı keşke. bir millete nasıl yalanlar anlatıldığını yeni nesillere de gosterirdik. yalakalık nasıl oluyor uygulamalı gosterirdik. tüh kötü olmuş.
Jölen de sen de bit, pislik
allah razı olsun reizden
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