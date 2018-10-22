HABER

Yiğit Efe'yi okula gitmeye polisler ikna etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Niksar ilçesinde okula gitmek istemeyen Yiğit Efe Kezer'i(7), annesinin yardım isteği üzerine eve gelen polis ekipleri oyuncak ve çikolata ile ikna etti.

Yiğit Efe'yi okula gitmeye polisler ikna etti

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde okula gitmek istemeyen Yiğit Efe Kezer'i(7), annesinin yardım isteği üzerine eve gelen polis ekipleri oyuncak ve çikolata ile ikna etti.
İlçede yaşayan Nurhan-Erdoğan Kezer çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan birinci sınıf öğrencisi Yiğit Efe Kezer, sabah okula gitmek istemedi. Çocuğunu bir türlü ikna edemeyen anne Nurhan Kezer, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. Eve, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları gönderildi. Polis memurlarından Sezai Acerce, eve gitmeden önce marketten oyuncak ve çikolata aldı. Eve giden polisler Yiğit Efe’yi polis otosuna bindirip aldıkları oyuncak ve çikolatayı hediye etti. Ekip otosuyla ilçe merkezinde tur attırılan Yiğit Efe, bir süre sonra okula gitmeye ikna oldu. Küçük çocuk, ekip otosuyla eğitim gördüğü Ulvi Saime Kaya İlkokulu'na bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Yiğit Efe'yi okula gitmeye polisler ikna ettiYiğit Efe'yi okula gitmeye polisler ikna ettiYiğit Efe'yi okula gitmeye polisler ikna ettiYiğit Efe'yi okula gitmeye polisler ikna etti

PARTNERBöyle av yöntemi görülmedi!Böyle av yöntemi görülmedi!
Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği anJandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an
Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımıNevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

'6 yaşındaki çocuk evlenebilir' demişti! Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha

'6 yaşındaki çocuk evlenebilir' demişti! Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.