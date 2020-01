Yiğit Emir'in ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Yiğit Emir Berksun’a çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen özel halk otobüsü şoförü Ünal Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı. 6 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Yılmaz, "Seyir halindeyken 'pat' diye bir ses duydum. Ne olduğunu o an için anlamadım. Çocuğa çarptığımı sonradan fark ettim. Suçsuzum" dedi.

Acı kaza, geçen Ağustos ayında Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde yaşandı. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten dönen Yiğit Emir Berksun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ünal Yılmaz'ın kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalarak ağır yaralanan Yiğit Emir, kaldırıldığı hastanede, hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun’un ölümü, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğarken, gözaltına alınan sürücü Ünal Yılmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜ O ANLARI ANLATTI

Yılmaz hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çorum 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık Ünal Yılmaz, Yiğit Emir’in annesi Betül ve babası Fatih Berksun ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunması alınan Yılmaz, “Otobüsle seyir halindeyken 'pat' diye bir ses duydum. Ne olduğunu o an için anlamadım. Çocuğa çarptığımı sonradan fark ettim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum” dedi.

AİLE, SÜRÜCÜNÜN CEZA ALMASI İSTEDİ

Küçük çocuğun anne-babası ise, sürücünün cezalandırılmasını talep etti. Oğlu gözleri önünde otobüsün altında kalan anne Betül Berksun, “Kaldırımda yürürken Yiğit çöpe bir şey attı. Sonra kontrollü olarak karşıya geçmek istedi. Kesinlikle koşarak, geçmedi. Hatta bir araba geliyordu, onun geçmesini bekledi. Daha sonra bir araç daha geçti. Karşıya geçmek isterken otobüs gelip çarptı. Çocuğum otobüsü son anda fark etti. Kendisini kurtarmak için manevra yaptı, çocuğa çarptı. Ben de o an çığlık attım” diye konuştu.

Mahkeme, sürücünün tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

