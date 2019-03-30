Hak-İş Konfederasyonu ve Uluslararası Kudüs ve Filistine Destek Sendikalar Birliği Genel Başkanı Mahmut Arslan, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 1'inci yıl dönümünde Filistin halkını selamladı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkının işgal devleti İsrail'e direnişinin sembolü olan 30 Mart Toprak Günü'ne hüzün içerisinde girdiklerini belirtti.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait arazilere el koymasının ardından yaşanan olayların protesto edildiği Toprak Günü'nde, Filistin halkı ile dayanışma kapsamında dünyanın her yerinde protesto gösterileri yapıldığına değinen Mahmut Arslan, söz konusu barışçıl gösterilerin ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararından sonra abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında devam ettiğini vurguladı.

Zulmün hiçbir zaman payidar olmayacağının altını çizen Arslan, "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 1'inci yıl dönümü dolayısıyla işgal altındaki topraklarda onurlu direnişlerine devam eden yiğit Filistin halkını selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahmut Arslan, Gazze'deki ablukanın bir an evvel kaldırmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"İsrail'i işgal ettikleri topraklardan geri çekilmeye, hukuksuz işgal nedeniyle topraklarını kaybeden, yurtlarından ayrılan Filistin halkının evlerine dönmesi için gerekli tedbirleri almaya, dönmek istemeyenler için ise tazminat ödemeye ve BM tarafından alınan 194 sayılı karara uymaya davet ediyoruz."

