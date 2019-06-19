HABER

Yiğitali’ye modern hizmet binası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi tarafından Yiğitali Mahallesi’nde inşâ edilen Yiğitali hizmet binasının kaba inşaatı tamamlandı.

Yiğitali’ye modern hizmet binası

Osmangazi Belediyesi tarafından Yiğitali Mahallesi’nde inşâ edilen Yiğitali hizmet binasının kaba inşaatı tamamlandı. Bünyesinde muhtarlık, kahvehane ve misafirhanenin yer alacağı hizmet binasında ince işçilikler devam ederken, çevre düzenleme çalışmaları da sürüyor.
Yiğitali Mahallesi sâkinlerine kaliteli ve yerinde hizmet sunmak adına modern ve kullanışlı bir hizmet binası inşâ eden Osmangazi Belediyesi, faaliyetlerini bütün hızıyla sürdürüyor. Toplam 128 metrekare alan üzerine inşa edilen Yiğitali hizmet binasında muhtarlık, kahvehane ve misafirhane yer alacak. Temeli geçtiğimiz mart ayında atılan hizmet binasının kaba inşaatı tamamlandı. İnce işçilikleri ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanmak üzere olan Yiğitali hizmet binasının yaz sonunda hizmete açılması planlanıyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapmış oldukları hizmetler ve projeler ile köyleri yeniden câzibe merkezi hâline getirdiklerini belirterek, “2009-2014 döneminde belediyemizin sorumluluk alanında olmamasına rağmen köylere çeşitli yatırımlar yaptık. Sorumluluk alanımıza girmesiyle birlikte de köylerimize yatırımlarımızı hızlandırdık. Her köyümüze park ve spor sahaları inşa ediyoruz. Hizmet binaları ve meydanlar yapıyoruz. Köylerimizin yollarını yeniliyoruz. Köylerimiz artık herkesin yaşamak isteyeceği yerler oldu. Yiğitali, Osmangazi’nin güzel mahallelerinden bir tanesi. Köylerden şehre göç yaşanırken, bu güzel köyümüze dışarıdan gelenler daha fazla oluyor. Kısa süre içerisinde hizmete açacağımız hizmet binamızda Yiğitali’ye değer katacaktır. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yiğitali’ye modern hizmet binası

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Çöpten çıkan mutlulukÇöpten çıkan mutluluk
Çocuğunuzu başkasıyla karşılaştırmayınÇocuğunuzu başkasıyla karşılaştırmayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezayir açıklarında Türkiye'den operasyon!

Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Trabzon'dan bir acı haber daha: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ölü sayısı yükseldi

O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.