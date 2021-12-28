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Yiğitcan Saybir kimdir? Yiğitcan Saybir kaç yaşında ve nereli?

28.12.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Liginde forma giyen Yiğitcan Saybir'in kim olduğu araştırılıyor. Basketbol oyuncusu Yiğitcan Saybir 2,03 m boyundadır. Peki Yiğitcan Saybir kimdir? Yiğitcan Saybir kaç yaşında ve nereli? İşte Yiğitcan Saybir hakkında merak edilenler...

Yiğitcan Saybir kimdir? Yiğitcan Saybir kaç yaşında ve nereli?

Uzun forvet pozisyonunda görev alan basketbolcu Yiğitcan Saybir'in kim olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Yiğitcan 2017-18 sezonu başında Anadolu Efes A Takımı’na yükseldi. Peki Yiğitcan Saybir kimdir? Yiğitcan Saybir kaç yaşında ve nereli? İşte Yiğitcan Saybir hakkında merak edilenler...

Yiğitcan Saybir kimdir? Yiğitcan Saybir kaç yaşında ve nereli?

YİĞİTCAN SAYBİR KİMDİR?

27 Şubat 1999 İstanbul doğumlu Yiğitcan Saybir, ING Basketbol Ligi takımlarından Anadolu Efes'de oynuyor. Basketbola henüz 6 yaşındayken başlayan Yiğitcan Saybir minik, küçük, yıldız ve genç takımlarımızda forma terletti.

201'da İspanya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda U17 Milli Takım ile gümüş madalya kazandı. 2017’de Slovakya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ise dördüncülük elde etti. Saybir, 2016-17 sezonunda Anadolu Efes forması ile Türkiye Kupası, 2018-19 sezonunda Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve Euroleague ikinciliği yaşadı. Genç oyuncumuz 2019-20 sezonu başında takımımızda Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. 2020-21 sezonunda takımımız ile birlikte Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğu ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. Saybir, ING Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada 11:35 dakika süre alarak 4,6 sayı, 2,1 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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