HABER

Yiğit'in karaciğeri ile hayat bulan Selin bağışçı ailenin de gözbebeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:15 | Son Güncelleme

İZMİR'de Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde, 4 yıl önce 'çok acil organ bekleyenler' listesine alınan ve o zaman 7 yaşında olan Selin Buğra, 5 yaşındaki Yiğit'in organlarıyla hayata tutundu.

Yiğit'in karaciğeri ile hayat bulan Selin bağışçı ailenin de gözbebeği

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde, 4 yıl önce 'çok acil organ bekleyenler' listesine alınan ve o zaman 7 yaşında olan Selin Buğra, 5 yaşındaki Yiğit'in organlarıyla hayata tutundu. Ailesiyle endişeli bir bekleyiş yaşayan Selin Buğra'ya 8 gün sonra uygun karaciğer bulundu. Dünyada nadir görülen karaciğer rahatsızlıklarından biri olan Wilson hastalığı teşhisi koyulan Selin, hayatını kaybeden ve karaciğeri bağışlanan Yiğit'in ailesinin de evladı haline geldi. Selin'in isteği üzerine sürekli bir araya gelen aileler 4 yıldır her önemli günlerini birlikte geçiriyor.
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde yaşayan Selin Buğra'ya, 2015 yılında 7 yaşında iken yüzünde ve gözlerinde ortaya çıkan sararma nedeniyle götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde ilk olarak eklem romatizması teşhisi koyuldu ve ilaç verildi. Ancak Selin, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine aynı hastaneye bir kez daha götürüldü. Bu kez yapılan testler sonunda, durumu ciddiye giden Selin Buğra, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan bir dizi test ve kontroller sonrasında Selin'e, dünyada ender görülen rahatsızlıklardan Wilson hastalığı teşhisi konuldu. Bu hastalıktan kurtulup yaşama tutunması için tek çare nakildi. Selin için, 'Acil' kodlu çağrı yapıldı. İsmi, Türkiye genelinde, 'Çok acil organ bekleyenler' listesine yazıldı. 8 gün süren endişeli bekleyişin ardından Antalya'dan haber geldi. Beyin ölümü gerçekleşen down sendromlu 5 yaşındaki Yiğit Kara'nın karaciğeri Ege Üniversitesi'ne getirilip Selin'e nakledildi. Bir süre yoğun bakım ünitesinde tutulduktan sonra günlük yaşamına tekrar dönen Selin, Antalya Kaş'taki evine döndü ve eğitim hayatına başladı. Şimdi 11 yaşında olan Selin'in en büyük isteği, sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorlar gibi olmak. Anne Ayşe Buğra "İnsan başına gelmeden bilmiyor. Organ bağışı hiç aklıma gelmezdi ama çok önemli olduğunu kızımıza gerekli olunca öğrendik" dedi.
'SELİN BİZİM KIZIMIZ GİBİ OLDU'
Kızları Selin'in hayata tutunmasının ardından anne Ayşe Buğra ve baba Osman Buğra, karaciğeri ile evlatlarına can olan Yiğit'in ailesi ile tanıştı. Buğra ailesi, Yiğit'in babası Kemal ve annesi Dulkadın Kara'nın ziyaretine gitti. Oğullarının organıyla yaşama tutunan Selin'in sağlıklı halini gören Kemal Kara ve eşi, onu kendi evlatları gibi sahiplendi. Hayatta olan iki çocuklarından ayrı tutmadı. Selin, karaciğeriyle hayat bulduğu Yiğit'in anne ve babasının da gözü gibi koruduğu evlatları oldu. Selin'in isteği üzerine 4 yıldır sık sık buluşan, önemli günlerini birlikte geçiren aileler, küçük kızın mutluluğu karşısında bambaşka duygular yaşadı. Yiğit'in babası Kemal Kara, "Selin bizim kızımız gibi oldu. O da bizi çok seviyor. Benim oğlumun organıyla hayatta kaldı. Birisi gitti, birisi geldi. Zaman zaman duygulanıyorum ama sonrasında da onun gülüşüyle mutluluğu yaşıyorum. Organ bağışı elbette çok önemli. Biz bunun ne kadar değerli olduğunu görüyoruz, yaşıyoruz. Biz onu çok seviyoruz o da bizi çok seviyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yiğit'in karaciğeri ile hayat bulan Selin bağışçı ailenin de gözbebeğiYiğit'in karaciğeri ile hayat bulan Selin bağışçı ailenin de gözbebeğiYiğit'in karaciğeri ile hayat bulan Selin bağışçı ailenin de gözbebeğiYiğit'in karaciğeri ile hayat bulan Selin bağışçı ailenin de gözbebeği

PARTNERWhatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!Whatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!
(Özel) Kocası vefat edince 4 çocuğuna bakmak için oto yıkamacı açtı(Özel) Kocası vefat edince 4 çocuğuna bakmak için oto yıkamacı açtı
Diyarbakır'da ele geçirildi! Tam bin 200 yıllıkDiyarbakır'da ele geçirildi! Tam bin 200 yıllık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da hareketli saatler! Sivil polis pastanede yakaladı, ortalık birden karıştı

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Antalya için tam fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Terörden arananlar listesi güncellendi! Listeye 74 FETÖ üyesi eklendi

Terörden arananlar listesi güncellendi! 74 isim listeye eklendi

Diyarbakır'da bin 200 yıllık altın işlemeli İncil ele geçirildi

Diyarbakır'da ele geçirildi! Tam bin 200 yıllık

Bafa Gölü'nde görsel şölen! Buraya giden gün batmadan geri dönmüyor

Buraya giden gün batmadan geri dönmüyor

Eskişehir'de halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Halk otobüsü ile TIR çarpıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.