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"Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 17:21 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak oluşturmuşlar ama birlikte resim vermekten bile imtina ediyorlar. Buna dahi cesaretleri yok. Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin bakalım"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak oluşturmuşlar ama birlikte resim vermekten bile imtina ediyorlar. Buna dahi cesaretleri yok. Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin bakalım." dedi.

Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyesince Turgutlu ilçesinde yapılan Alparslan Türkeş Kavşağı'nın açılışında, Cumhur İttifakı'nın seçim için kurulan bir ittifak olmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın özünün ve ruhunun tamamen ülkenin bekası, istiklali, istikbali için yapılan bir ittifak olduğunu vurgulayan Akçay, şöyle konuştu:

"Liderler ülkelerinin kaderini temsil ederler. Bugün Türkiye'nin kaderini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli birlikte temsil etmektedirler. Cumhur İttifakı işte budur. Kendilerine 24 Haziran'da Millet İttifakı diyenler, 31 Mart'ta bu ittifakın ismini açık açık deklare etmiyorlar. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak oluşturmuşlar ama birlikte resim vermekten bile imtina ediyorlar. Buna dahi cesaretleri yok. Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin bakalım. İttifak yokmuş gibi davranıyorlar. Bu zillet ittifakı milletimize karşı dürüst davranmıyor, yalan söylüyorlar."

Akçay, 31 Mart'ın, Cumhur İttifakı'nın zaferiyle neticeleneceğini vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın pazara kadar değil mezara kadar süreceğini dile getiren Akçay, "2023'te lider ülke Türkiye yolunda çok daha güçlü adımlar atılacaktır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hiç olmadığı kadar, tıpkı Atatürk'ün dönemindeki gibi tam bağımsız bir ülkedir. O yüzden bizi çekemiyorlar. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın en önde gelen güçlü, müreffeh bir ülkesi haline gelecektir. Bunu da Cumhur İttifakı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Açılışa, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek, MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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