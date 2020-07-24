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Yıkama sonrası çeken giysileri çöpe atmayın! Şampuan, saç kremi ve karbonat sayesinde...

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2020 10:18 | Son Güncelleme

Giysilerin yıkama talimatlarına uymak, uzun süre kullanabilmek için önemli. Tüm çamaşırların aynı şekilde yıkanması bazı hassas ve farklı içeriğe sahip giysilerinizin çekmesine neden olabilir. Severek ve pahalıya aldığınız yün kazağınızın makineden 10 yaşındaki çocuğa aitmiş gibi görünerek çıkması üzücü olacaktır. Peki, çeken giysiler nasıl kurtarılır? Gelin yazımızda inceleyelim.

Yıkama sonrası çeken giysileri çöpe atmayın! Şampuan, saç kremi ve karbonat sayesinde...

Yıkama ya da kurutma sırasında yapılan yanlışlar kıyafetlerin çekmesine neden oluyor. Birkaç tüyoyla kıyafetlerinizi eski haline getirebilirsiniz.

SAÇ KREMİ KURTARICINIZ OLABİLİR

Çeken her kumaş türü için işe yaramama ihtimali olsa da giysilerinizi atmak yerine denemeye değer. En iyi sonucu yünlü kıyafetlerinizde alacağınız tarifimiz ise şu şekilde:

  • Ilık suyla doldurduğunuz kovanın içerisine çeyrek su bardağı kadar saç kremi ekleyin. Dilerseniz aynı miktarda beyaz sirke de ilave edebilirsiniz.

  • Bu karışımın içerisine çeken giysilerinizi koyun ve 20 dakika bekletin.

  • Ardından kıyafetinizi normal boyutuna gelecek şekilde çekerek esnetin.

  • Suyunu sıkmadan sererek kurutun.

BEBEK ŞAMPUANLARI GİYSİLERİNİZE DE HASSAS

  • Çeyrek bardak bebek şampuanı ve bir miktar saç kremini ılık suyla doldurduğunuz kovanın içerisine ekleyin.

  • Çeken giysilerinizi bu suyun içerisinde 12 saat bekletin ve sonrasında yavaş yavaş esnetin.

  • Sıkmadan sererek kurutun.

YUMUŞATICI

Çamaşır yumuşatıcıları içerikleri sebebiyle kullanılması çok fazla önerilmese de çekmiş kıyafetlerinizin kurtarılmasını sağlayabilir.

  • Bir kovaya ılık su doldurduktan sonra bir bardak kadar yumuşatıcı ilave edin.

  • Giysilerinizi bu karışıma koyun ve 24 saat bekletin.

  • Suyunu sıkmadan sererek kurutun.

DOĞAL YUMUŞATICILAR: KARBONAT VE SİRKE

Doğal deterjan olarak da yumuşatıcı olarak da kullanılabilen karbonat ve sirke çeken kıyafetlerinizi kurtarmak konusunda da işe yarıyor.

  • Bir kovaya sıcak su doldurun. İçine iki yemek kaşığı karbonatı ekleyin ve eritin. Sonrasında çeken giysinizi bu karışıma koyun.

  • Giysinizi elinizle yavaş yavaş esnetin ve 1 saat suda bekletin.

  • Sonrasında da başka bir kovaya doldurduğunuz suyun içerisine bir su bardağı beyaz sirke ilave edip giysinizi bu suda durulayın.

  • Sonrasında sererek kurutun.

Sererek kurutmadan önce, sıkmadan suyun içerisinden çıkarttığınız giysilerinizi bir havlunun üzerine yerleştirip havluyu giysinin üzerine sarın. Böylece havlu fazla suyu emecektir. Arından başka bir havlunun üzerine giysiyi alıp düzeltip serili şekilde kurumaya bırakın. Bu sırada da kıyafetlerinizi nazikçe ve yavaş yavaş çekip çekmeden önceki boyutuna gelmesini sağlayabilirsiniz.

Asarak kurutma yerine sererek kurutmanın tercih edilmesinin sebebi yumuşatma işlemleri sonrası asılarak kurutulan kıyafetlerde ağırlıktan dolayı şekil bozuklukları oluşabilecek olmasıdır. Giysinizin bir tarafı daha fazla esnerken bir tarafı daha az esneyebilir ya da kullandığınız mandal iz yaparak geri dönüşümsüz şekil bozukluklarına sebebiyet verebilir.

Bahsettiğimiz yöntemlerin giysilerin kumaş tipine ve yıpranma miktarına göre etkileri farklılık gösterebilir. Garanti yöntemler olmamakla birlikte giysilerinizi çöpe atmaktan kurtarabileceği ihtimaliyle denenmeye değer yöntemlerdir.

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