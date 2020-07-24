Yıkama sonrası çeken giysileri çöpe atmayın! Şampuan, saç kremi ve karbonat sayesinde...

Yıkama ya da kurutma sırasında yapılan yanlışlar kıyafetlerin çekmesine neden oluyor. Birkaç tüyoyla kıyafetlerinizi eski haline getirebilirsiniz.

SAÇ KREMİ KURTARICINIZ OLABİLİR

Çeken her kumaş türü için işe yaramama ihtimali olsa da giysilerinizi atmak yerine denemeye değer. En iyi sonucu yünlü kıyafetlerinizde alacağınız tarifimiz ise şu şekilde:

Ilık suyla doldurduğunuz kovanın içerisine çeyrek su bardağı kadar saç kremi ekleyin. Dilerseniz aynı miktarda beyaz sirke de ilave edebilirsiniz.

Bu karışımın içerisine çeken giysilerinizi koyun ve 20 dakika bekletin.

Ardından kıyafetinizi normal boyutuna gelecek şekilde çekerek esnetin.

Suyunu sıkmadan sererek kurutun.

BEBEK ŞAMPUANLARI GİYSİLERİNİZE DE HASSAS

Çeyrek bardak bebek şampuanı ve bir miktar saç kremini ılık suyla doldurduğunuz kovanın içerisine ekleyin.

Çeken giysilerinizi bu suyun içerisinde 12 saat bekletin ve sonrasında yavaş yavaş esnetin.

Sıkmadan sererek kurutun.

YUMUŞATICI

Çamaşır yumuşatıcıları içerikleri sebebiyle kullanılması çok fazla önerilmese de çekmiş kıyafetlerinizin kurtarılmasını sağlayabilir.