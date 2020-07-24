Yıkama sonrası çeken giysileri çöpe atmayın! Şampuan, saç kremi ve karbonat sayesinde...

Yıkama ya da kurutma sırasında yapılan yanlışlar kıyafetlerin çekmesine neden oluyor. Birkaç tüyoyla kıyafetlerinizi eski haline getirebilirsiniz.
SAÇ KREMİ KURTARICINIZ OLABİLİR
Çeken her kumaş türü için işe yaramama ihtimali olsa da giysilerinizi atmak yerine denemeye değer. En iyi sonucu yünlü kıyafetlerinizde alacağınız tarifimiz ise şu şekilde:
Ilık suyla doldurduğunuz kovanın içerisine çeyrek su bardağı kadar saç kremi ekleyin. Dilerseniz aynı miktarda beyaz sirke de ilave edebilirsiniz.
Bu karışımın içerisine çeken giysilerinizi koyun ve 20 dakika bekletin.
Ardından kıyafetinizi normal boyutuna gelecek şekilde çekerek esnetin.
BEBEK ŞAMPUANLARI GİYSİLERİNİZE DE HASSAS
Çeyrek bardak bebek şampuanı ve bir miktar saç kremini ılık suyla doldurduğunuz kovanın içerisine ekleyin.
Çeken giysilerinizi bu suyun içerisinde 12 saat bekletin ve sonrasında yavaş yavaş esnetin.
YUMUŞATICI
Çamaşır yumuşatıcıları içerikleri sebebiyle kullanılması çok fazla önerilmese de çekmiş kıyafetlerinizin kurtarılmasını sağlayabilir.
Bir kovaya ılık su doldurduktan sonra bir bardak kadar yumuşatıcı ilave edin.
Giysilerinizi bu karışıma koyun ve 24 saat bekletin.
DOĞAL YUMUŞATICILAR: KARBONAT VE SİRKE
Doğal deterjan olarak da yumuşatıcı olarak da kullanılabilen karbonat ve sirke çeken kıyafetlerinizi kurtarmak konusunda da işe yarıyor.
Bir kovaya sıcak su doldurun. İçine iki yemek kaşığı karbonatı ekleyin ve eritin. Sonrasında çeken giysinizi bu karışıma koyun.
Giysinizi elinizle yavaş yavaş esnetin ve 1 saat suda bekletin.
Sonrasında da başka bir kovaya doldurduğunuz suyun içerisine bir su bardağı beyaz sirke ilave edip giysinizi bu suda durulayın.
Sererek kurutmadan önce, sıkmadan suyun içerisinden çıkarttığınız giysilerinizi bir havlunun üzerine yerleştirip havluyu giysinin üzerine sarın. Böylece havlu fazla suyu emecektir. Arından başka bir havlunun üzerine giysiyi alıp düzeltip serili şekilde kurumaya bırakın. Bu sırada da kıyafetlerinizi nazikçe ve yavaş yavaş çekip çekmeden önceki boyutuna gelmesini sağlayabilirsiniz.
Asarak kurutma yerine sererek kurutmanın tercih edilmesinin sebebi yumuşatma işlemleri sonrası asılarak kurutulan kıyafetlerde ağırlıktan dolayı şekil bozuklukları oluşabilecek olmasıdır. Giysinizin bir tarafı daha fazla esnerken bir tarafı daha az esneyebilir ya da kullandığınız mandal iz yaparak geri dönüşümsüz şekil bozukluklarına sebebiyet verebilir.
Bahsettiğimiz yöntemlerin giysilerin kumaş tipine ve yıpranma miktarına göre etkileri farklılık gösterebilir. Garanti yöntemler olmamakla birlikte giysilerinizi çöpe atmaktan kurtarabileceği ihtimaliyle denenmeye değer yöntemlerdir.
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