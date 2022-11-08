HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yıkamak için balkona çıktı! Gördüğü manzarayla şoka girip, polise ihbar etti

Yıkamak için balkona çıktı! Gördüğü manzarayla şoka girip, polise ihbar etti

08.11.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan Zöhre Yozgat, sabah saatlerinde yıkamak için çıktığı balkonundaki manzarayı görünce şoke oldu. Hemen polis ekiplerine ihbarda bulunan Yozgat, "Ben balkonu yıkamak için girdiğimde o manzara ile karşılaştım. Her yer delik deşik olmuş." diye konuştu.

Yıkamak için balkona çıktı! Gördüğü manzarayla şoka girip, polise ihbar etti

Antalya’daki olay, cumartesi günü gece saatlerinde Gülveren Mahallesi 3734. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, rastgele sağa sola ateş etti. Bu sırada magandaların silahından çıkan saçmalar, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3’üncü katının panjuruna isabet etti.

2

BALKON PANJURU DELİK DEŞİK OLDU

Onlarca saçmanın panjuru delik deşik ederek balkon tavanına sıçradığı görüldü. O sırada balkonun hemen yanında bulunan odada uyuyan yaşlı kadın ise büyük korku yaşadı.

1

GÖRÜNCE DEHŞETE KAPILDI

Sabah yıkamak için balkonuna çıkan ve gördükleri karşısında dehşete düşen ev sahibi Zöhre Yozgat ise durumu hemen polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen suç araştırma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu. Ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

3

"ÇOCUĞUMUZ, YAŞLILARIMIZ VAR; ARTIK BIKTIK BUNLARDAN”

Yaşadıklarını anlatan Zöhre Yozgat, “Yaşlı annem vardı evde, silah seslerini o duyuyor. Biz de evdeydik ama sesleri duymadık. Korkarak uyanmış. Sabah kalktığında bize silah sesi ile uyandığını söyledi. Ben, ’egzoz patlamasıdır’ dedim. Ben balkonu yıkamak için girdiğimde o manzara ile karşılaştım. Her yer delik deşik olmuş. Bu silah sıkma olaylarında sık sık yaşıyoruz ve komşular olarak rahatsızız. Çocuğumuz, yaşlılarımız var; artık bıktık bunlardan” diyerek tepki gösterdi.

4

5

Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı

6

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanarak ölen 6 kişinin ismi açıklandı 1 kişi hala belirsiz Yanarak ölen 6 kişinin ismi açıklandı 1 kişi hala belirsiz
Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kazaAlev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza
Naci Görür gördüklerini anlatıp isyan etti: "Benim aklım ermiyor!"Naci Görür gördüklerini anlatıp isyan etti: "Benim aklım ermiyor!"
Anahtar Kelimeler:
antalya silah balkon

En Çok Okunan Haberler

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ezber bozan Doğu Perinçek çıkışı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ezber bozan Doğu Perinçek çıkışı

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

İlginizi Çekebilir

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Burun kemiği yok! ''Bende olsa hiçbir kavgadan korkmazdım'

Burun kemiği yok! ''Bende olsa hiçbir kavgadan korkmazdım'

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.