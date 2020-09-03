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Yıkanmak için girdiği sulama kanalı sonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde çobanlık yapan yabancı uyruklu şahıs, yıkanmak için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Elbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çobanlık yapan yabancı uyruklu Abdullah Suhbatullah (24), yıkanmak için girdiği sulama kanalında bir süre gözden kayboldu.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde çobanlık yapan yabancı uyruklu şahıs, yıkanmak için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Elbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çobanlık yapan yabancı uyruklu Abdullah Suhbatullah (24), yıkanmak için girdiği sulama kanalında bir süre gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kanalın etrafında güvenlik önlemi alırken, Türkuaz ekipleri suda kaybolan Suhbatullah’ın cansız bedenini kısa süre içerisinde bularak çıkardı. Talihsiz çobanın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Suhbatullah’ın yakınları da meraklı gözlerle çalışmaları inceledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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